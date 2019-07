Deyvis Orosco: "Tony Rosado es uno de los mejores intérpretes del Perú y han habido algunos excesos de su parte"

Deyvis Orosco presentó en sociedad -el último domingo en la Feria Internacional del Libro- su primer ‘hijo’ literario, titulado ‘Lo que fui, lo que soy’, evento en el que estuvo acompañado de su novia Cassandra Sánchez de

Lamadrid, hija de Jessica Newton.



“Estamos pasando por un momento bastante lindo que es el de vivir nuestra relación y feliz que Cassandra me esté acompañando. Ella ha sido parte importante en estas últimas madrugadas, dándole el retoque final al libro, leyéndome y hasta llorando”, reveló el ‘Bomboncito de la cumbia’.



Por su lado, la feliz novia aseguró que más que una pareja son un ‘gran equipo’.



“Para mí es muy importante que Deyvis (Orosco) me haya dejado ser parte del proceso. Como siempre he dicho, más que una pareja bonita somos un gran equipo”, precisó la orgullosa novia.



“Él es una persona maravillosa, nos queremos mucho, estamos disfrutando de nuestra relación, manteniéndola lejos de los reflectores, disfrutando el uno del otro y siempre apoyándonos en las metas que tenemos”, añadió la hija de Jessica Newton.



De otro lado, el músico también se refirió a la polémica en la que se vio envuelto Tony Rosado, por los desafortunados y reiterativos comentarios vulgares que decía en sus presentaciones.



“Para mí, Tony Rosado va a ser un maestro siempre. Yo creo que hay que separar las cosas: es uno de los mejores intérpretes que tiene el país y han habido algunos excesos de parte del maestro. Espero que pueda corregir, no solo por su bien sino también por la cumbia”, acotó.



(Frank López)