Deyvis Orosco romperá corazones como galán en ‘Torbellino, 20 años después’ [VIDEO y FOTOS]

Deyvis Orosco será uno de los galanes en ‘Torbellino, 20 años después’, pues tendrá que decidirse entre el amor de Fiorella Cayo, Jazmín Pinedo y la modelo Samantha Batallanos.

“Mi personaje es ‘Marcos Vilcapoma’, soy un empresario que tiene una cadena de radios y buses, y estaré en medio de tres mujeres bellas, pero no me creo un galán. De niño he sido fan de ‘Torbellino’ y vivía enamorado de Patty (Fiorella Cayo). Ahora de adulto la llego a conocer y entablamos una amistad, pero también tengo como mi mano derecha a Miriam (Jazmín Pinedo), quien asume que debe estar a mi lado. Y, claro, aparece la guapa Rosaura (Samantha Batallanos)”, cuenta Deyvis Orosco.

¿O sea, vas a romper corazones?

Veremos cómo se desarrolla la historia. Estoy feliz de volver a la actuación, después de 10 años, con un papel protagónico y un proyecto muy ambicioso.

También estarás en el programa ‘Los 4 finalistas’.

Sí, seré uno de los jurados, junto a Eva Ayllón, Chino Miranda y Pedro Suárez Vértiz, y me siento orgulloso de compartir con grandes figuras de la música.



Entonces, dejarás la música por un tiempo...

Soy muy organizado y sigo realizando mis shows los fines de semana. Es más, en mayo haré mi lanzamiento como solista con un gran concierto. Hasta para el amor hay tiempo, uno siempre tiene que buscar el espacio.