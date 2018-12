Deyvis Orosco no viajará a Miami para pasar Año Nuevo con Cassandra | FOTOS

Aunque prefiere mantener su vida privada al margen de su carrera artística, Deyvis Orosco no pudo negar que está feliz al lado de Cassandra Sánchez, hija de Jessica Newton.

“Siempre he mantenido mi vida privada al margen de la vida pública y es lo que quiero hacer. Lo único que puedo decir es que estoy tranquilo y muy feliz”, dijo.



Luego comentó que conoció a Cassandra este año.



“Fue hace unos meses, pero tengo un lema que es ‘cuidar lo que quiero’. En cuanto a Jessica, siempre he dicho que tengo la suerte de conocerla fuera del Miss Perú y nos tenemos un gran cariño”, agregó.



¿Y no pasarás Año Nuevo en Miami con Cassandra y su familia?

Me invitaron, pero hay que cumplir con la chamba, pues este 31 estaré en Barranco Arena, en el Lawn Tennis y el Gustavito de La Molina, pero antes tendré dos eventos privados. Además, el 14 de febrero haré un concierto con Nacho de Venezuela.