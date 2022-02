ENAMORADÍSIMOS. Deyvis Orosco jura este año se casará con Cassandra Sánchez, hija de Jessica Newton, luego de pedirle matrimonio por segunda vez durante un concierto en Huancayo.

Durante el programa ‘Mujeres al Mando’, calcularon el monto que el popular ‘Bomboncito de la cumbia’ habría gastado en los anillos de compromiso. La cifra sorprendió a más de uno, ya que se tratan de miles de dólares.

Según afirmaron en el magazine, el primer anillo tuvo un costo aproximado de 4 mil dólares, mientras que el segundo estaría valorizado en 8 mil dólares. Haciendo un total de 12 mil dólares.

La pareja se comprometió en octubre del año pasado, la hija de Jessica Newton compartió una foto luciendo el anillo con un tierno mensaje. “Cuando te conocí me dijiste que me ibas a hacer la mujer más feliz del mundo, porque merecía serlo. Hoy siento que el corazón me va a estallar de felicidad. Le pido a Dios que nos llene de salud para seguir viviendo hasta viejitos todo lo que se viene juntos”, escribió.

Magaly Medina destruye a Deyvis Orosco y Cassandra Sánchez

La periodista y conductora de TV Magaly Medina sorprendió el martes luego que lanzara una dura crítica contra Deyvis Orosco y su novia, Cassandra Sánchez De Lamadrid, por protagonizar una segunda pedida de mano.

“¿Cómo haces para que, en un concierto, arrodillarte, hacer un show, montar el circo, y decir: quieres casarte conmigo? ¿Él fue y le dijo: ‘Casandra dame el anillo que lo voy a poner otra vez en la cajita y te lo voy a sacar delante del público en medio del concierto’?”, cuestionó la presentadora de ATV.