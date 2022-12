Deyvis Orosco y Cassandra Sánchez de Lamadrid viajaron días atrás a España para recibir la Navidad al lado de Jessica Newton y los otros miembros de su familia. Sin embargo, el cantante no podrá recibir el 2023 al lado de sus seres queridos debido a su agenda laboral.

Para despedirse, la pareja decidió grabarse un video en el que mostraron su último beso del 2022. “Nuestro último beso del 2022. Te amo, see you soon baby. (Te veo pronto, bebé) Madrid 2022″, fue la leyenda que escribió la hija de Jessica Newton en el post de Instagram que suma más de 14 mil “Me gusta”.

Asimismo, en su storie de Instagram, Cassandra compartió un video en el que se ve a Deyvis con sus maletas en manos, despidiéndose de su familia.

Los internautas, en su mayoría, tomaron de la mejor forma el clip y no dudaron en desearle lo mejor a la pareja. “ Todos los días enamórate de tu hermosa esposa, ella es tu bendición... Mira el regalito que te dio el amor más grande tu bebé… Y tú, hermosa niña el será siempre tú amado”, “Pareja de guapos”, “Europa les sienta muy bien”, “El amor es tan grande y se nota, que dios los bendiga y a su bella familia con eso lo tienen todo...bravo más besos y más besos chicos”, son algunas reacciones de sus fanáticos.

Jessica Newton respalda y dice que Deyvis siempre va al sauna

LE CREE TODO. Jessica Newton fue nuevamente consultada por las imágenes de Deyvis Orosco y sus 11 horas al interior de un sauna de ‘dudosa’ reputación. La organizadora del ‘Miss Perú’ aseguró que respalda completamente a su yerno y que le debe respeto porque hace muy feliz a su hija Cassandra Sánchez.

En declaraciones para ‘Amor y Fuego’, Jessica reveló que el ‘bomboncito de la cumbia’ siempre acude al sauna por reuniones de trabajo o placer, y que incluso se comunica con su pareja desde ese lugar.

“ Desde que lo conozco va al sauna y se reúne con un montón de gente y conversa con Cassandra desde el sauna . No tengo por qué juzgar a nadie. Mira Rodrigo, pasan cosas en todos lados. Cada uno val sauna que quiere (...) Soy tan feliz en mi matrimonio porque nunca le he dicho a mi esposo qué debe hacer”, dijo.