¿SE LLEVARON DINERO? Deyvis Orosco y Cassandra Sánchez De Lamadrid son la portada de la última edición de la revista Cosas, sin embargo, han recibido hartas críticas por lo que el magazine ha tenido que ocultar los comentarios de los usuarios. A esto se le sumó Magaly Medina, quien arremetió contra ellos.

La popular ‘urraca’ leyó los comentarios negativos que recibió la hija de Jessica Newton con el ‘bomboncito de la cumbia’, sin embargo, uno llamó la atención pues dejaban entrever que la pareja habría cobrado una fuerte suma para posar.

Esto fue descartado por la misma Magaly Medina, quien ya no tiene una amistad con ellos, pero decidió aclarar la situación.

“Cómo generan dinero con su hijo desde el embarazo”, fue una de las críticas al cumbiambero y la respuesta de la conductora fue inmediata.

“¿Dinero? Bueno, la portada de cosas, que yo sepa porque también he sido portada, Cosas no paga por su portada, no las paga” , sentenció.

Tras ello, Magaly señaló que ella es un personaje que aparece continuamente en la mencionada revista y que jamás ha cobrado por posar.

“Eso es gratis, uno lo hace gratis, porque quiere. A mí me gusta estar en Cosas, yo he abierto las puertas de mi casa a Cosas en más de una oportunidad, además por la amistad que me liga a la gente de Cosas, pero sí que yo sepa no se paga. Así que también la gente lo malentiende todo, la gente cree que están vendiendo su privacía e intimidad”, precisó.

Magaly Medina contra Deyvis y Cassandra tras portada (Video: ATV)

MAGALY CRITICÓ A DEYVIS Y CASSANDRA

La conductora Magaly Medina cuestionó que Cassandra Sánchez y Deyvis Orosco hayan posado para la revista Cosas cuando se molestaron con ella por exponer una videollamada con el ‘bomboncito’.

“¿Habrán llorado al ver la portada de la revista Cosas donde muestran a cara descubierta a su hijo? Las mentiras tienen patas cortas, las mentiras son como un castillo de naipes, al menor soplido se desbaratan”, sentenció.