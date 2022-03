Deyvis Orosco y Cassandra Sánchez es la pareja que más ha dado que hablar en los últimos días por su enfrentamiento con Magaly Medina. Ambos fueron invitados al programa ‘En esta cocina... Mando yo’, conducido por Ethel Pozo y Yaco Eskenazi vía América Televisión.

El ‘bomboncito de la cumbia’ y la hija de Jessica Newton se enfrentarán este domingo 6 de marzo a las 7:00 p.m. contra Angie Arizaga y Jota Benz, otra de las parejas mediáticas del medio.

Al respecto, Deyvis Orosco destacó sus dotes culinarios y no dudó en agradecer a Gisela Valcárcel y a su hija Ethel Pozo por la invitación al programa dominical.

“Ambos mandamos en la cocina porque, para nosotros, este es un espacio para disfrutar... Ha sido un placer acompañar a Ethel y Yaco en este primer programa... Hicimos un espacio en la agenda por el cariño que le tenemos a Gisela”, dijo.

Por su parte, Cassandra Sánchez De Lamadrid destacó que junto a Deyvis sea una de las parejas más competitiva que existe.

“Somos una gran dupla en la cocina porque la comunicación es sumamente importante para nosotros, ambos nos escuchamos siempre”, señaló.

MAGALY ‘CHANCA’ A DEYVIS OROSCO

Magaly Medina volvió a referirse a la portada que protagonizó la nueva familia de Deyvis Orosco para la revista Cosas y esta vez señaló que el cantante de cumbia no compartió la carátula principal en sus redes sociales por miedo a los comentarios negativos de sus haters.

“ Lo que me resulta extraño es que Deyvis (Orosco) no pone nada en sus fotos fijas (de Instagram). Todos han puesto la portada de Cosas. Tal vez no quiere arriesgarse a que la gente le ponga feos comentarios, pero yo creo que uno tiene que apechugar porque si ya te arriesgaste en hacer una portada así, entonces tienes que apechugar a que la gente quiera comentarte”, cuestionó Medina en su programa.

