Deyvis Orosco y Cassandra Sánchez De Lamadrid anunciaron que se convertirán en padres de su primer hijo. El cantante de cumbia y la hija de Jessica Newton, quienes llevan más de dos años de relación, anunciaron en sus redes sociales el fruto que dio su amor.

“Ustedes estuvieron en los momentos más difíciles que la vida me puso, jamás podré olvidar el día que perdí a mi padre y todo lo que me tocó vivir cuando era solo un chico... es por eso que desde el fondo de mi corazón hoy comparto el regalo más maravilloso que la vida me ha dado”, dijo Orosco.

Luego que su padre Jhonny Orosco perdiera la vida en un fatídico accidente de tránsito, el ‘bomboncito de la cumbia’ ha sabido hacer un nombre propio en la industria musical. El cantante tiene grandes éxitos en temas como “No te creas tan importante”, “De mí te vas a enamorar”, “Piensa en mí”, entre otros.

El artista también ha tenido relaciones mediáticas y ha sido vinculado con mujeres de la farándula. Aquí te contamos quiénes han sido los más grandes amores de Deyvis Orosco.

STEPHANIE JACOBS

En el año 2008, Deyvis Orosco fue ‘ampayado’ dando un apasionado beso a la actriz Stephanie Jacobs, entonces conocida por ser protagonista de la telenovela ‘La Pre’, donde también el ‘bomboncito’ compartía roles.

El amor saltó de la ficción a la realidad, sin embargo, un año después Jacobs rompió su silencio y aclaró que no tuvieron una relación sentimental.

“Solo salimos una vez y no pasó nada. Creo que salimos porque trabajamos juntos en una serie y nos habíamos acostumbrado a estar juntos. Pero no hubo ninguna relación”, aclaró.

DANIA GALARRETA

Pese a que el líder del Grupo Néctar mantuvo su vida privada al margen de los escándalos, Deyvis Orosco salió a hablar luego que se difundieran imágenes románticas de él junto a la modelo Dania Galarreta.

El cumbiambero confirmó que sí tuvo una relación de un año con la modelo, pero que a inicios del 2015 decidieron separarse por completo. “No sé cómo se han filtrado esas fotos, pero todo está bien porque somos solteros, por eso reconozco que fuimos pareja. No sé si volveré con ella, pero puedo decir que es muy especial para mí”, dijo.

“Salimos casi un año, pero ahora no tengo mucho tiempo y hemos quedado como amigos... No tengo tiempo para el amor, estoy de gira en el extranjero y no sería justo a atarla a ella a esa situación”, agregó.

ANDREA SAN MARTÍN

La relación más larga que ha tenido Deyvis Orosco ha sido con la modelo Andrea San Martín. La pareja tuvo una relación durante cuatro años y expusieron su romance a señal abierta. Incluso se sentaron en un set de televisión para gritar su amor.

El vocalista del grupo Néctar se separó de la exchica reality, sin embargo, años más tarde han demostrado que tienen una buena relación amical.

CASSANDRA SÁNCHEZ DE LAMADRID

Deyvis Orosco y Cassandra Sánchez de Lamadrid es una de las parejas más sólidas de la farándula local. Hace unos días, el cantante de cumbia anunció que se convertirá en padre junto a la hija de Jessica Newton.

Con dos años de relación, la joven pareja vive su felicidad al tener pronto a su primogénito. Cassandra ya tiene un avanzado embarazo, así lo reveló su madre, la exreina de belleza peruana.

A través de un video compartido en su cuenta de Instagram, la hija de Jessica Newton dejó ver su ‘pancita’ durante el cumpleaños 35 de Deyvis Orosco.

Jessica Newton reveló como se enteró que su hija y Deyvis Orosco serían padres. (Foto: @casemaze)