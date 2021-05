Día de la Madre: Figuras de Chollywood envían saludos a sus mamitas a través de Trome

10 de 14

Mamá sé que ya no estás, partiste para no regresar, dormías profundamente y no te podía despertar, pero te llevo conmigo, te amamos y extrañamos mucho, gracias por darme casi 100 años de tu vida, formaste una familia llena de valores y ahora tengo que aceptar tu ausencia que la vida me hace sentir día a día. Mamá esta es una carta al cielo. Me gustaría estuvieras aquí. Tu hija YOLA.