Todos los idiomas que existen no alcanzan para expresar el amor que sentimos por mamá. Nuestras madres tienen la capacidad de hacer mil cosas, jamás dejan de tener una sonrisa, una palabra de aliento o cobijarnos en ese abrazo que te reconstruye la vida. Nuestras figuras de ‘Chollywood’ han vivido estas emociones y en este collage cuentan sus anécdotas y travesuras con las autoras de sus días, las reinas de sus vidas.

MAGALY MEDINA: ME ESCAPÉ DEL COLEGIO

¿ Magaly , qué travesura de niña le hiciste a tu mamá que jamás olvidó?

(Ríe) De niña le hice varias a mi mamá, pero la peor fue la vez que me dejé tentar para escaparme del colegio, cosa que nunca hacía porque siempre fui muy estudiosa, pero lo hice. No estaba a la hora de salida, le avisaron a mi mamá, se enojó, se preocupó y me castigaron con no salir a la calle.

¿Cómo es tu mami?

Es una mujer tierna, la personificación de la ternura y muy engreidora con sus tres hijos.

KARLA TARAZONA: POR SER FAN ENAMORADA, ME CASTIGARON

“Por Servando y Florentino me escapé del colegio cuando tenía catorce años, pero jamás imaginé que mi mamá me descubriría, pues no iba así nomás a mi colegio y ese día llegó y descubrió que no estaba en clase, yo andaba cantando ‘Una fan enamorada’”.

ADRIANA QUEVEDO: MI MAMI SE PARTÍA EN MIL

Adriana Quevedo, conductora de ‘D’ mañana’, recordó que su mamá, Mirtha Sánchez, siempre decía: ‘Coman que esto no es restaurante’, ‘Si lo encuentro yo, qué te hago’. Mi mamá es ingeniera agrónoma y se ‘partía en mil’ para trabajar y atender a sus tres hijos, se levantaba en la madrugada para ayudarnos con nuestras tareas del colegio”.

JANET BARBOZA: ME CAYÓ RICO CON UNA CHANCLETA

“De niña he sido muy golosa y en cierta ocasión mi mami había preparado un flan en un molde que me comí solita. Cuando empezó a interrogar, ¿acaso admití que fui yo? No, culpé a mi hermano, pero finalmente mi mamá descubrió mi falta y me cayó rico con una chancleta”.





La mamá de Brunella Horna siempre se preocupó por su alimentación.

‘BRUNELLA HORNA COME TODA TU COMIDA’

“De niña solo me gustaba comer golosinas y la frase que escuchaba de mi Mamá era ‘Brunella, come tu comida’. Se preocupaba porque comiera sano y bueno, lo hizo bien porque ahora me alimento bien”.

LUCECITA: HIZO MÁS ABDOMINALES QUE YO

“Mi mamá es deportista. Un día la llevé al ‘gym’ para que haga deporte conmigo y me sorprendió mucho porque terminó haciendo más abdominales. Estoy orgullosa de mi mamá, es una supermamá, siempre se ha enfrentado a las situaciones adversas y es un gran ejemplo para mí”.

KARINA MAMÁ PODEROSA

“Creo que desde que soy mamá me he vuelto como poderosa porque no hay cansancio que me quiebre y desde aquí un agradecimiento a mi mamita, sin mi mami no soy nadie, le pregunto hasta cómo me maquillé”.

LUIGI CARBAJAL: HAY QUE DARLES AMOR

“Este es uno de los días más importantes del año para celebrar la unión y el amor que nos cambió la vida, aprovechemos para engreír a nuestras madres, disfrutar de su ternura, consejos. Desde mi corazón le envío un saludo enorme a mi madre Charo, y que todos disfruten en familia en esta fecha especial. Como hijos debemos siempre darles amor”.

Janet Barboza contó la historia de un flan, que se comió en su infancia.

MILENA ZÁRATE: MUY TRABAJADORA

“Un beso enorme a todas las mamitas por su día que es en realidad todo el año, porque somos mamá 24/7. Un abrazo a todas esas madres pujantes, guerreras, que echan para adelante y en especial a la mía, una madre hermosa, trabajadora, luchadora y gran abuela de mi gordita Kristel”.

MANOLO ROJAS: MI GORDITA BELLA

“Feliz día a mi gordita bella Amelia Ibáñez. Mi mami una vez dijo: ‘Les recuerdo que no salgo a la calle con una licuadora colgada bajo el brazo, que no me pinto el cabello con una lustradora, si quieren regalarme algo que sea para mí y no para la casa”

MELCOCHITA DEDICA SU TEMA ‘MADRE’

“Quiero enviarles un abrazo y un beso de corazón a todas las madrecitas del Perú y a la mía que está en el cielo, las quiero a todas, y no se olviden de llevarles flores al cementerio. Dios me las bendiga a todas las madres del Perú. Y les dedicaré mi canción ‘Madre’.

MÁS INFORMACIÓN: