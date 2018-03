Día de la Mujer: Esta es la publicación que Pedro Suárez Vértiz tuvo que eliminar de sus redes sociales 

Tantas veces Pedro. El cantante Pedro Suárez Vértiz fue criticado en redes sociales por compartir una foto de dos mujeres peleando en la que se lee "Feliz Día, mujer luchadora" por el Día de la Mujer. La publicación generó mucho malestar en redes sociales.



Debido a las críticas que recibió, Pedro Suárez Vértiz retiró la publicación de su cuenta de Facebook. El cantante se excusó afirmando que había buscado llamar la atención de sus seguidores para que lean un texto que también posteo en la mencionada red social.



Los usuarios de redes sociales consideraron que Pedro Suárez Vértiz hacía mofa de una fecha con tanto significado como es el Día de la Mujer. "No está bien la broma, burla Pedro, siendo una persona que puede influenciar en opinión", "Justo en el Día de la Mujer", fueron algunas de las críticas que recibió el cantante.



Pedro Suárez Vértiz se disculpó a través de su Facebook."Eliminé el post de la mujer luchadora, que estaba buenísimo, porque llamaba más la atención que el saludo serio por el día de la mujer que puse más temprano, y que es el que realmente quiero que lean. Muchas gracias a todos", escribió el cantante.



Este es el texto que Pedro Suárez Vértiz compartió más temprano: "Hay que aprender tanto de la mujer... Desde niño he querido que el sexo opuesto nos mire como nosotros las miramos. He querido el poder que ellas tienen de cometer un error, corregirse y continuar sin arrepentimientos. No como los hombres que nos quedamos martirizándonos con el cielo y el infierno. He querido tener vuestro aguante de llevar un embarazo y parir, no como nosotros que lloramos con una gripe. He querido que los hombres nunca abandonen a sus hijos y que se queden en el hogar como ellas lo hacen. He querido que nuestros “te amo” sean tan profundos como los de ellas. He querido que no hayan existido tantos milenios de machismo. Aunque parece que, de la puerta para adentro, eso no ha cambiado. Mujer, amo tu vida, tu sabiduría instintiva, tu eres nuestra madre, esposa amiga e hija. Mujer solo hay una, y una son todas. Feliz día de la mujer".





Pedro Suárez Vértiz y la publicación que eliminó de sus redes sociales Pedro Suárez Vértiz y la publicación que eliminó de sus redes sociales