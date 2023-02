¡EN UNA LO CUADRÓ! Karla Tarazona se molestó en vivo luego que en pleno programa le llegó un enorme arreglo floral de “un admirador secreto”. La conductora de Préndete no pudo evitar cuestionar a sus compañeros Melissa Paredes y ‘Metiche’.

“¡¿Qué pasa acá?! (...) Mira en primer lugar no he conocido a nadie, está muy bonito, pero a quién voy a agradecer”, expresó.

Asimismo, remarcó que ella no celebra el Día de San Valentín y que lo pasará con sus hijos. “Ustedes me disculparan por ser pincha globos, pero yo ya he dicho que el 14 de febrero no celebro el amor, celebro la amistad y con mis hijos”, manifestó.

¿Qué dijo Karla Tarazona sobre su admirador secreto?

La conductora de TV le pidió a la persona que está detrás del detalle que por favor de la cara porque ese tipo de sorpresas no le gustan.

“Más vale el amor propio que otra cosa (...) A aquella persona, gracias por las lindas rosas, no sé quién eres, recibir regalos así da miedo”, enfatizó.

