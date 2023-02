¡SE EMOCIONÓ! Oswaldo Arteaga, reportero de América Hoy, no pudo evitar llorar al mencionar lo mucho que ama a sus esposa, esto durante pleno enlace desde el Mercado de Flores, en el Rímac, en el marco de las celebraciones por San Valentín.

Al ser consultado sobre su esposa, el hombre de prensa le dedicó unas tiernas palabras a Lucía Zelada, su esposa, con quien cumplirá 11 años de matrimonio.

“Yo lo que voy a hacer es animarme a llevarle un arreglo a mi esposa Lucía, este año cumplimos 11 años de casados. Seguramente ella ahorita está viendo, yo no soy romántico, pero quiero decirle que la amo con todo mi corazón”, indicó.

¿Por qué lloró el reportero de América Hoy?

En pleno enlace, el mismo Oswaldo Arteaga reconoció que no es una persona romántica, pero aclaró que se emociona al hablar de su familia, en este caso su esposa.

“Es la compañera de mi vida y nada más. Me pongo un poco sentimental, Lucía eres mi otra parte, mi otra mitad. Vamos a compartir las pocas horas que tenemos juntos. Me hacen llorar ustedes, soy un poco sensible cuando se trata de hablar de hablar de la familia, la mujer”, enfatizó.

