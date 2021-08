Este domingo 15 de agosto se celebra en Perú el Día de Niño. Esta fecha tan especial que se celebra en el país cada año en el tercer domingo de agosto aunque en el resto del mundo se celebra en junio o en noviembre.

El principal objetivo del ‘Día del Niño’ es recordar a todos los ciudadanos que los niños son la herencia más vulnerable que tenemos como sociedad, por lo tanto, es el colectivo que más sufre la crisis y los problemas del mundo.

No obstante, TROME realizó una encuesta a reconocidos personajes de nuestra farándula para conocer: ¿Cuál fue el regalo más importante en su niñez? A propósito del “Día del Niño”.

Kassandra Chanamé - cantante de Papillón

“Hasta el día de hoy me encantan las muñecas. Por motivos de falta de economía no tenía muchos juguetes, pero valoraba demasiado una de plástico que le puse (Iya iya Oh) jeje porque creo que hay una canción así. Bueno de pequeña anhelaba tener esas muñecas que gateaban, tomaban su leche y hacían necesidades fisiológicas, pero ya que estoy grande en cualquier momento lograré comprarme”, enfatizó.

Yolanda Medina - Cantante y dueña de “Alma Bella”

“El regalo más significativo para mí fue unos zapatos de charol, a los 10 años, que anhelaba tenerlos. Quería unos zapatos que brillaban y me lo compraron. Yo creo que desde niña me gustaba brillar”, afirmó.

“De niña me encantaba las cosas del hogar y recuerdo que gasté mi primer sueldo en tener un juego de muebles bonito, y es que he sido de una familia bien humilde, ya que de niña anhelamos tener nuestra cocina y cosas. Gracias a Dios logré hacerlo”, sentenció.

Janet Barboza - “Conductora del magazine “América Hoy”

“Fue una muñeca “Peloncita”, así se llamaba en la época, ya que estaba la “Chichobelo” y “Peloncita”. Entonces, yo quería tener a la “Peloncita” y tuve la fortuna que le comenté un año antes a mi mamá y padrastro, les hice saber con mucha anticipación, lo que yo quería y en ese momento tenían las posibilidades económicas de poder regalármela. Así que ese es un regalo, que yo recuerdo mucho porque yo recuerdo que era una muñeca que era cara y me hicieron pasar un día increíble con la muñeca que quería”, manifestó.

¿Y qué cosa quisiste tener y no te lo pudieron dar en tu niñez? Janet nos responde esta interrogante. “Fue un perrito, Yo recuerdo que debo haber tenido 10 años y pasaba por el frontis de la casa. Había un perrito abandonado y con mi hermano quisimos meterlo dentro de la casa y me acuerdo que faltaban pocos días para que sea navidad. Entonces, hablé con mi mamá y le hicimos saber que ese era nuestro mejor regalo para navidad que ya no queríamos nada más. Lamentablemente, el suegro de mi mamá, en esa época se escuchaba a la gente mayor. Ellos como ya tenían un perro no querían otra mascota porque no había espacio. Finalmente, el dolor de sacar al perro a la calle fue doloroso y traumático. Muchas veces los adultos no escuchan a los niños y no saben el sufrimiento de una criatura en ese momento para despegarte de un animalito. Incluso, yo recuerdo tener como escondido al animalito por tres o cuatro días en casa para que no lo vean y un día nos descubrieron y nos hicieron sacarlo a la calle y fue muy doloroso”, sentenció.

