¡ENTERNECEDOR! La hija del ‘Gato’ Cuba no dudó en correr a la cancha durante el calentamiento de Sport Boys para abrazar a su papá por el Día del Padre. El preciso momento del hecho fue capturado por las cámaras de televisión.

En las imágenes se puede ver al futbolista extendiendo los brazos para cargar a la pequeña. A través de Instagram, también se compartieron fotos del tierno momento.

Por su parte, Ale Venturo publicó videos en Instagram desde Estadio Alberto Gallardo, donde se disputó el encuentro de Sport Boys vs Melgar.

Hija del ‘Gato’ Cuba irrumpió en el calentamiento de Sport Boys para abrazarlo (video: Movistar TV)

‘Gato’ Cuba y su mensaje por el Día del Padre: “Te tengo un amor infinito”

En redes sociales, Rodrigo Cuba compartió una foto con su hija por el Día del Padre. La publicación estuvo acompañada de un bello mensaje.

“Un día mis padres me dijeron que la vida me cambiaría para siempre cuando me convierta en padre. No hay palabras más sabias que reflejen mi realidad y el amor infinito e incondicional que tengo hacia ti mi princesa”, escribió.

