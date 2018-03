Día de la Mujer: Jefferson Farfán sorprendió a Rebeca Escribens con este video

Rebeca Escribens no podía dar crédito a lo que veía. La conductora de 'América Espectáculos' se sorprendió cuando la producción transmitió un video de Jefferson Farfán por el Día de la Mujer especialmente grabado para ella.

Desde el inicio del programa, Rebeca Escribens anunció en varias ocasiones que Jefferson Farfán tenía un mensaje para todas las mujeres por el Día de la Mujer. Sin embargo, grande fue sorpresa cuando escuchó el mensaje dedicado exclusivamente para ella.

"Un saludo súper especial para la hermosísima Rebeca Escribens de parte de Jefferson Farfán. Te mando un besote Rebeca, espero que estés muy bien, que sigan los éxitos del mundo", dice Jefferson Farfán en el video difundido.

Rebeca Escribens no podía creer el mensaje que le envió el futbolista. Por eso, pidió a la producción volver a poner el video para escuchar detenidamente lo que dijo Jefferson Farfán. La conductora se mostró muy feliz.

"No lo puedo creer. Yo dije que quería chaparme a Farfán si llegábamos al mundial y recién me cumple. Foquita, cuando quieras, podemos visitarte un ratito, conversar. A mí me cae súper bien. Además va a meter muchos goles en el mundial", dijo emocionada Rebeca Escribens.

Efectivamente, la conductora de Espectáculos había prometido 'chapar' con Jefferson Farfán si es que lográbamos el último cupo para el Mundial Rusia 2018. No solo se logró esa meta, sino que fue la 'Foquita' con un gol que nos permitió vivir ese sueño.

