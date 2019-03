Día de la Mujer: El tributo a Janis Joplin en Barranco que no te puedes perder | VIDEO

Daniela Zambrano , la popular imitadora de Janis Joplin de Yo Soy, revivirá los más vibrantes hits de la leyenda del rock mundial en un gran concierto tributo en Barranco. ¡Aquí los detalles!

La cita es este viernes 8 de marzo en La Casa Roja (Av. Bolognesi 296 Barranco, frente a La Noche), desde las 10:00 de la noche. L as entradas ya están en pre venta vía Joinnus.com a 33 soles y en puerta costarán 40, el día del evento.

En el marco del “Día Internacional de La Mujer”, Daniela Zambrano encarnará por última vez a su ídolo musical reviviendo una vez más la magia del soul, blues y rock and roll sobre el escenario.

“Bye Bye Janis” es el nombre del show dedicado a la primera estrella femenina de rock, será una noche psicodélica e imperdible en la que sonarán los éxitos "Piece of my heart", "Maybe", "Mercedes benz", "Cry baby", entre otros.

De esta forma, la cantante peruana cierra una etapa para dedicarse de lleno al lanzamiento de su primer disco. Para mayor información también pueden llamar al 946572383.



¡Mira la entrevista!