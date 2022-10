La exchica reality Diana Sánchez contó que vive un lindo romance con su prometido Dan Guido y están pensando regresar a nuestro país para casarse. Además, manifestó que su pareja se encuentra mejor de salud tras ser diagnosticado con leucemia y ha retomado sus actividades con total normalidad.

“Nos va maravilloso, gracias a Dios tenemos una relación muy bonita. Somos personas muy activas, a él le gusta el deporte extremo y nunca se detiene a pesar que le diagnosticaron leucemia. Ya regresó a su trabajo, a su deporte y todas las semana tenemos siempre algo que hacer, algún lugar dónde ir, estamos todo el tiempo haciendo cosas y la pasamos muy bien”, contó Sánchez.

Hace poco se comprometieron, ¿ya tienen una fecha para la boda?

Creo que iremos a Perú a casarnos.

¿Cuándo regresan?

Espero viajar pronto, estamos analizando las cosas. Siempre me gusta estar en Perú, disfruto cada minuto con mi familia, amigos, extraño mi comida, lo caótico de la ciudad, el tráfico, todo.

¿Dan ya está mejor de salud?

Sí, está bastante mejor hace un buen tiempo, le tomó un par de meses regresar luego de ser diagnosticado, pero él puso mucho de su empeño y los médicos le dieron un buen tratamiento. Está estable y cada tres meses tiene que hacerse un chequeo general. Ya pasó un año y las cosas han mejorado, regresó a su normalidad se podría decir. Estuve a su lado durante todo este tiempo y se dio cuenta que uno tiene que aceptar las cosas, ponerle buena cara y salir, gracias a Dios está mejor y sigue su tratamiento.

¿Y tú cómo estás de salud?

Bastante mejor. El año pasado me sucedieron varias cosas que hicieron que me sienta deprimida, que tenga momento de ansiedad y ataques de pánico, pero acudí a mi médico y gracias a Dios estoy bien, tengo una medicación y durante todo este tiempo me va mejor.

DIANA REVELA CÓMO FUE SU PEDIDA DE MANO

Diana Sánchez reapareció en el mes de mayo ante las cámaras de “América Hoy” para contar detalles sobre su compromiso con su novio Dan Guido, quien le pidió la mano días atrás.

“Me agarró a mí de sorpresa porque había preparado una caminata por una catarata que me comentaba que era muy linda, pero que a la vez era muy complicada llegar hasta ese punto. Estaba lloviendo todavía, estaba un poco asustada. Yo había ido con mis 50 chaquetas de lluvia, parecía un frigider”, detalló la exchica reality.

“Dan me dice: ‘tranquila, vamos a hacerlo, vamos a llegar a la catarata’. En la punta cuando llegamos me dice: ‘vamos a tomarnos una foto’. Comienza a poner el teléfono y me dice: ‘ponte ahí, ponte ahí.’ Ya me comenzó a parecer un poco extraño porque normalmente a veces nos tomamos selfies y de la nada se arrodilla y yo: ‘Dios mío santo’”, añadió.

Por su parte, Dan Guido reveló que venía planeando pedirle la mano a Diana Sánchez desde hace seis meses. “Después de tres años aquí, allá, momentos muy difíciles, muy bonitos, experiencias en todas las formas, cosas que nunca vamos a olvidar. Estuve planeando (la pedida) por casi seis meses. En este momento con ella a mi lado estoy más seguro de nada que la necesito a ella dentro de mi vida”.

Consultado respecto a su salud, pues él fue diagnosticado con leucemia, comentó que ahora está mucho mejor. “Mi salud es increíble ahora. Estoy casi mejor de lo normal. Todos mis días están normales y más porque ella me está soportando a mí, todo mi medicamento. Es más fácil con ella a mi lado”.

