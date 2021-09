Diana Sánchez llega en sentencia a la gala de este sábado en “Reinas del show 2″, enfrentando a Vania Bludau y Milena Zárate. “Estaba revisando las puntuaciones y me doy cuenta de que los cinco primeros puestos hemos estado con los mismos puntajes, pero los versus y los puntos extras hicieron la diferencia”, analizó la bailarina.

Para el público eres una de las favoritas para llegar a la gran final ¿cómo te sientes al compartir la sentencia con Vania Bludau y Milena Zarate?

Me siento tranquila, estar en sentencia es parte de la competencia, lo asumo con todas las ganas del mundo y este sábado voy a demostrar que en la competencia soy una de las que tiene más pasión, entrega, esfuerzo y respeto por la pista de baile. Estoy contenta de poder compartir el escenario no solamente con ellas, sino con todas, todas bailan maravilloso.

¿Por qué deberías quedarte en la competencia?

Debo quedarme en competencia porque todavía me falta mostrar muchos más géneros, tengo varias ideas, me gustaría crear más puestas en escena y que me vean en otros géneros, más que latinos, me gustaría bailar una canción urbana, géneros de otros países, y eso será lo que me diferencie de mis compañeras, ellas bailan lindo, pero, a veces, están sólo en algunos géneros.

¿Qué otras cualidades crees que te favorecen dentro de la competencia?

Dentro de la pista puedo demostrar diferentes facetas y géneros, transmitir diferentes emociones, respeto la pista, la competencia, a la gente con la que trabajo, no importa en qué situación me encuentre, no pierdo los pies del piso, van a buscar a una reina del show y una de nosotras va representar al programa con nuestras historias, personalidades y comportamientos.

Gabriela Herrera siempre se muestra muy segura de sí, siempre ha dado entender que no quiere que la minimicen por ser la más joven del grupo, ¿tú crees que le falta humildad?

Hay una diferencia entre la confianza y la arrogancia, tener seguridad y confianza es muy distinto a ser arrogante, y creo que eso se confunde con la personalidad que ella tiene. Nadie la minimiza por su edad, todo lo contrario, tiene mucho más que ganar por ser una persona joven. Pero, ahora, me quiero enfocar solo en mí.

Te fuiste de viaje a Nueva York, ¿cómo la pasaste con tu novio?

La pasamos muy lindo, me fui solo dos días para pasar con él su cumpleaños, teníamos preparado un evento juntos, luego nos fuimos a cenar, al día siguiente tuvimos una cena con su mamá y sus hermanos, ya que era cumpleaños también de su mamá. Hemos compartido momentos en casa, fueron poquitos días, pero fueron momentos lindos. Es complicado mantener una relación a distancia, pero todo es posible con una buena comunicación, él está contento con las cosas que estoy haciendo en Perú.

