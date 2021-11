Brenda Carvalho y Yolanda Medina estuvieron este martes en América Hoy y dieron detalles de los terribles momentos que vivió Diana Sanchéz hace unas semanas, cuando tuvo que renunciar en vivo a Reinas del Show porque minutos antes se enteró que su novio, Dan Guido, estaba mal tras ser diagnosticado como leucemia, un tipo de cáncer a la sangre.

“Yo me entero del tema en pleno programa, estábamos en vivo. Todo sucedió tan rápido... yo no me di cuenta porque estaba con toda la adrenalina y solo la miré y le dije ‘¿estás bien?’ y ella me dice ‘todo está bien’, pero se le notaba chiquitita, pequeñita”, comentó la brasileña.

Asimismo, aseguró que su compañera no aguantó la presión porque estaba viviendo todo el drama de su pareja a través de una videollamada. “A él ese lo estaban llevando a Emergencias y ella lo acompañaba. Estaba vestida y nosotras ahí”, agregó.

Por otro lado, Brenda Carvalho elogió la reacción de Diana Sánchez, que en todo momento mantuvo la tranquilidad, a pesar de la fuerte situación. “Ella mostró su fortaleza, su coraje, su equilibrio. Yo no sé si haría lo mismo. Ella me preguntó: ¿qué harías tú?’ y le dije: ‘yo dejo todo’. “A mí me destruyó, me quebró, creo que a todas”, indicó la bailarina.

