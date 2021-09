VIVIÓ MOMENTOS DE TERROR. Diana Sánchez denunció que fue asaltada la noche del último miércoles en la av. La Marina, mientras iba en su auto con su bailarín de Renas del Show, tras haber participado en los ensayos del reality.

“El día de ayer salgo con mi pareja de baile en el auto, me estaba dirigiendo para llevarlo a su casa y una moto se cuadra al lado mío literal, en la avenida La Marina, ha sido de noche. Puso la pistola sobre mí y me pidió el celular y el celular de mi bailarín”, dijo la exchica reality.

Diana entregó sus pertenencias y luego entró en shock por el susto. “Solo me apuntaron a mí, yo entré en crisis y comencé a llorar, mi bailarín estaba tan nervioso que empezó a tener naúseas”, confesó en América Hoy.

En ese sentido, indicó que esta no es la primera vez que es víctima de la delincuencia, lo que le genera ataques de pánico y ansiedad. “Yo hace tiempo estoy medicada y la medicación me ayuda mucho a controlarme pero en ese momento no sabes cómo reacciona tu cuerpo. Gracias a Dios Andrés me ayudó a estacionarme porque comencé a manejar muy mal”, contó.

ME FUI POR LA DELINCUENCIA

Diana Sanchéz comentó que una de las razones que la motivó a abandonar el Perú fue por la constante inseguridad ciudadana. “Creo que todos los peruanos viven asustados, escondiendo su billetera, su celular”, narró al mismo tiempo que reveló que la primera vez que la asaltaron fueron dos motociclistas que la encañonaron en su carro.

“Ahora Lima está llena de motos y siempre tienes la sensación de que te van a asaltar... hemos llegado a acostumbrarnos a este estilo de vida. Es una verguenza que tengamos que esconder nuestro celular, espero que las autoridades tomen cartas en el asunto. Me da pena porque me gusta mi país pero me da mucha impotencia no hacer nada”, acotó.

NO QUIERE DENUNCIAR

Finalmente, Diana Sanchez contó que evitó poner la denuncia en la comisaría del sector porque en su anterior asalto siguió todo el procedimiento, e inclusive las autoridades lograron identificar a los delincuentes y ubicar las motos, pero le recomendaron que se abstenga por represalias.

“Me dijeron ‘bueno si vas a continuar tienes que saber que son personas muy peligrosas, ya depende de ti’, ahora ya no quiero ni denunciar”, concluyó.

