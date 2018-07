Diana Sánchez atraviesa crisis matrimonial: "Estamos un poco complicados" 

Diana Sánchez dejó entrever que su matrimonio con Harold Cortez atraviesa una crisis, luego del incidente que protagonizaron en una playa de Miraflores.



¿Tu matrimonio se vio afectado?

Sí, fue un problema que afectó no solamente la relación, sino también mi vida personal, mi imagen. He estado mucho tiempo en televisión y jamás se me vio en una cosa como esta. Lo único que intento es concentrarme en cosas positivas para salir adelante.



¿Cómo va tu relación ahora?

Estoy tranquila, ya se dará el momento para hablar un poco de eso. ¿Si estamos distanciados? Ahora estamos un poco complicados, pero no voy a hablar, no es el tiempo.

Como se recuerda, Diana Sánchez, integrante de Combate, fue detenida la madrugada del domingo 03 de junio por efectivos policiales tras protagonizar un escándalo en plena vía pública.



La combatiente agredió a su esposo, el colombiano Harold Cortez, en la playa La Estrella, en el distrito de Miraflores. Diana Sánchez fue llevada hasta la comisaría del distrito donde permaneció hasta el mediodía del día domingo y luego quedó en libertad.



“Todo está muy bien, tuve buenos abogados que me pudieron ayudar y hacer comprender la irregularidad que me sucedió. Realmente lamento haber pasado por esta situación, me sentí muy afectada, no debió suceder de esta manera. Gracias a Dios todo va bien ahora y me encuentro bastante tranquila”, dijo Diana Sánchez hace unos días a Trome.



Aunque Diana Sánchez continuó su relación con Harold Cortez como lo hizo saber, al parecer las aguas aún no estarían calmadas tras el escándalo que protagonizaron.



Diana Sánchez fue detenida por agredir a su esposo. Foto: Mónica Rochabrum / Trome Diana Sánchez fue detenida por agredir a su esposo. Foto: Mónica Rochabrum / Trome

