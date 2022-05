Diana Sánchez reapareció este martes ante las cámaras de “América Hoy” para contar detalles sobre su compromiso con su novio Dan Guido, quien le pidió la mano días atrás.

“Me agarró a mí de sorpresa porque había preparado una caminata por una catarata que me comentaba que era muy linda, pero que a la vez era muy complicada llegar hasta ese punto. Estaba lloviendo todavía, estaba un poco asustada. Yo había ido con mis 50 chaquetas de lluvia, parecía un frigider”, detalló la exchica reality.

“Dan me dice: ‘tranquila, vamos a hacerlo, vamos a llegar a la catarata’. En la punta cuando llegamos me dice: ‘vamos a tomarnos una foto’. Comienza a poner el teléfono y me dice: ‘ponte ahí, ponte ahí.’ Ya me comenzó a parecer un poco extraño porque normalmente a veces nos tomamos selfies y de la nada se arrodilla y yo: ‘Dios mío santo’”, añadió.

Por su parte, Dan Guido reveló que venía planeando pedirle la mano a Diana Sánchez desde hace seis meses. “Después de tres años aquí, allá, momentos muy difíciles, muy bonitos, experiencias en todas las formas, cosas que nunca vamos a olvidar. Estuve planeando (la pedida) por casi seis meses. En este momento con ella a mi lado estoy más seguro de nada que la necesito a ella dentro de mi vida”.

Consultado respecto a su salud, pues él fue diagnosticado con leucemia, comentó que ahora está mucho mejor. “Mi salud es increíble ahora. Estoy casi mejor de lo normal. Todos mis días están normales y más porque ella me está soportando a mí, todo mi medicamento. Es más fácil con ella a mi lado”.

Dijo que sí

El 14 de mayo la exchica reality sorprendió a sus seguidores con un post donde anunciaba su compromiso. “Todo este tiempo juntos, cada cosa que hemos superado, cada día a tu lado, me hace muy feliz”, se lee en la publicación.

“Mi amor cómo lo dije un día (que te sentías muy mal) estaré a tu lado agarrando tu mano fuertemente siempre. Este día fue increíble, ver tus ojos llenos de amor y súper nervioso me hizo la mujer más feliz del mundo. Te amo. Siiiiiiiiiiii”, finaliza.

