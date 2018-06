Diana Sánchez dejó atrás los escándalos: "me sentí muy afectada" | FOTOS

Volteó la página. La ‘combatiente’ Diana Sánchez lamentó haber estado involucrada en un escándalo con su esposo, Harold Cortez , y ahora está dedicada a crecer como empresaria.

“Todo está muy bien, tuve buenos abogados que me pudieron ayudar y hacer comprender la irregularidad que me sucedió. Realmente lamento haber pasado por esta situación, me sentí muy afectada, no debió suceder de esta manera. Gracias a Dios todo va bien ahora y me encuentro bastante tranquila”, dijo Diana Sánchez.

En un momento contaste que tenías ganas de ser madre...

Ahorita estoy enfocada en crecer como profesional y empresaria. Estoy dedicada al programa y ver la posibilidad de abrir nuevos locales. Vamos a seguir con las barberías. Además, estoy tomando clases de actuación, canto y clown.

¿Cómo va la relación con Korina Rivadeneira, algunos comentan que tienen muchas fricciones?

La competencia hace que estemos un poco alejadas, la piconería nos lleva a momentos feos, pero así es el programa. Cuando termino todos son mis compañeros. Tengo muchos buenos amigos en el programa, y Korina es una persona más, competimos, la quiero, no tengo nada contra ella.