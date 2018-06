Diana Sánchez aclara que no golpeó a su esposo y no es una persona violenta [VIDEO y FOTOS]

Diana Sánchez negó que haya sido violenta con su esposo Harold Cortez , esto luego del episodio por el que fue detenida el último fin de semana tras sostener una discusión con su pareja y por el que tuvo que pasar por el médico legista y ser suspendida de 'Combate'.



“Soy una persona normal, que tiene problemas, pero jamás he sido violenta con mi pareja. En todos estos años jamás he estado involucrada en escándalos o cosas así. Soy una mujer que trabaja duro para salir adelante. Quiero aclarar que todo lo que se ha dicho no es cierto, no tengo ninguna denuncia por violencia familiar.



Diana Sánchez habló por primera vez sobre su detención por agresión a su esposo

Tampoco me comporté de manera desafiante en la comisaría, jamás le dije a los policías que trabajo en televisión”, agregó Diana Sánchez en los programas de ATV.



Luego, Diana Sánchez detalló que tuvo una discusión con Harold Cortez. “Comenzamos con una pequeña discusión tonta, en lo que me intentaba calmar, me imagino que he forcejeado. Fue una exageración del hecho para volverlo mediático”, dijo Diana Sánchez.