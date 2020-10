La modelo Diana Sánchez desmintió que esté embarazada de su novio Dan Patrick, con quien radica en Nueva York y tiene más de dos años de relación amorosa.

Diana, la página ‘Instarándula’ sacó unas fotos tuyas donde se te ve con falda, un poco de barriguita y se especula que estarías en la ‘dulce espera’, ¿es cierto?

No. Debajo de la ropa (falda) tenía como 3 ‘outfit’ más que me puse para grabar el video, por eso se veía así (abultado), pero no estoy embarazada.

¿Está dentro de los planes cercanos encargar un bebé junto a tu novio Dan?

Aún no está en nuestros planes. Estamos felices, tranquilos y disfrutando de la relación.

¿Piensas venir a Perú con tu novio?

Sí. Quizá para Navidad o Año Nuevo. Estoy rezando para que todo vaya mejorando por Perú y que la situación esté un poco más segura.

Cabe mencionar que Diana Sánchez brindó hace poco una entrevista para el programa ‘Magaly Teve: La firme’ y contó que está viviendo uno de sus mejores momento al lado de su novio norteamericano.

“Estamos tratando de seguir conociéndonos porque de eso se trata la relación. He aprendido cosas con él, es parte de la relación, una comienza a hacer cosas que ni se imaginaba, él es escalador”, mencionó Sánchez, seguida por Patrick, quien se declaró fan de la comida peruana.

“Tenemos una vida bella aquí. Me encanta la comida de Perú y ella (Sánchez) es mi cocinera”, añadió.