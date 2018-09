Diana Sánchez lo cuenta todo tras su separación: "Fue la mejor decisión" | FOTOS

Sus ojos tienen un brillo especial, sonríe y su rostro se ilumina al hablar de su nueva ilusión, de las ganas que tiene de volver a enamorarse, de sus proyectos. Pero para llegar a este momento, Diana Sánchez pasó por situaciones complicadas, como una acusación de agresión a su esposo Harold Cortez y su separación.

Diana, se te ve diferente.

Sí, varias personas me han dicho que se me ve mucho mejor, quizá es porque estoy tranquila, concentrada con el trabajo, entrenando. Igual el trabajo te da la posibilidad de estar distraída... además, por qué tendría que estar mal, al contrario, me siento mucho mejor.

Bueno, pasaron muchas cosas. Tú siempre has sido una persona que ha manejado un perfil bajo, lejos de los escándalos. ¿Cómo te afectó este incidente que tuviste con Harold, en el que se te acusó de agresión?

​

Tengo como 7 años en ‘Combate’ y siempre he tratado de mantener la imagen de una persona tranquila, que no hace ningún tipo de problemas. Lamentablemente pasó este incidente y solo las personas cercanas a mí saben cómo me pudo afectar. Tuve unas semanas bastantes complicadas e intenté no mostrarme mucho (públicamente), porque físicamente se me notaba... Necesitaba tomarme un respiro para tratar de salir y aceptar las críticas de las personas. A veces uno comete errores y tiene que lidiar con eso.

¿Qué fue lo que realmente sucedió?

Fue una discusión de pareja. No estábamos de acuerdo con algo y salimos del local ya con una actitud de incomodidad, pero no se dio como lo vendieron en los medios, dijeron que yo le reventé la cara, que le corté... yo soy una persona normal y tengo una pareja, y creo que todas las parejas en algún momento discuten, a todos nos sucede, pero bueno, ocurrió así y no puedo dar marcha atrás.

Diana Sánchez ahora tiene una nueva ilusión en su vida, pero va a dejar que todo fluya. (Foto: Giancarlo Ávila) Diana Sánchez ahora tiene una nueva ilusión en su vida, pero va a dejar que todo fluya. (Foto: Giancarlo Ávila)

¿Ese fue el punto de quiebre para que terminara tu matrimonio con Harold?

No...

¿Venían arrastrando algunos problemas?

​ Hemos tenido siempre una buena relación, pero creo que la decisión que se tomó (la separación) era la mejor. En el momento que se dio me sentí bastante mal, triste, pero conforme pasaron los días nos dimos cuenta de que fue lo mejor para poder sentir tranquilidad.

A todos nos sorprendió su separación...

Estábamos bien, todo tranquilo, pero Harold no es un personaje público y no pudo lidiar con esta situación. Creo que él decidió irse del país porque, definitivamente, acá no se encontraba, no se hallaba, no se sentía bien.

Entonces, ¿cuando él se va de viaje seguían juntos?

No, nosotros ya habíamos hablado del tema, ya nos habíamos planteado la posibilidad de tomarnos un tiempo y luego ya decidimos nomás.

¿Te decepcionó?

Sí, definitivamente las personas esperan ciertas reacciones distintas de sus parejas. Él tomó una decisión, me la comunicó y yo estoy de acuerdo con lo que hizo. Creo que es lo mejor que pudo hacer y lo mejor que pudo pasarme. Yo tengo una personalidad mucho más fuerte, puedo manejar ciertas situaciones... Ahora está en España, más tranquilo y con su familia.

¿Sientes que te equivocaste al casarte?

A veces cuando una está enamorada cree que es lo correcto, pero con el correr del tiempo suceden ciertas cosas que provocan que uno no esté del todo feliz, entonces es mejor tomar una decisión y separarse.

¿Ustedes se casaron enamorados?

Sí, de todas maneras, pero al paso de dos meses (de matrimonio) las cosas no se dieron de la forma que deberían, pasaba algo más, no lo sé...

Diana Sánchez ahora tiene una nueva ilusión en su vida, pero va a dejar que todo fluya. (Foto: Giancarlo Ávila) Diana Sánchez ahora tiene una nueva ilusión en su vida, pero va a dejar que todo fluya. (Foto: Giancarlo Ávila)

¿No te diste cuenta?

Yo he estado muy enamorada mis cinco años. Lo he querido mucho y también he sentido que él me quería.

¿Entonces qué pasó?

Creo que lidiar con una persona que trabaja en televisión, que tiene una personalidad fuerte, con la imagen de una chica que es empresaria, de todas maneras hace que sea complicado para la pareja. Yo tengo un carácter fuerte, soy picona en la competencia, pero las personas a mi alrededor saben que soy superamorosa, aunque si me fallan, también soy muy radical.

¿Y eso te ocurrió con Harold?

Bueno ahora me siento muy bien, pero la separación sí me hizo sentir mal. Yo le deseo lo mejor y espero que le vaya bien.

¿Qué te dejó tu matrimonio?

Muchas cosas, definitivamente ahora quiero preocuparme más por mí, porque a veces cuando uno tiene pareja se enfoca en ella. Este 2018 ha sido para mí un año de muchos cambios, de muchas locuras y creo que el que viene lo será más por todo lo que vengo planeando, así que creo que las cosas que me pasaron me han ayudado a tomar mejores decisiones en mi vida.

¿Cómo cuáles?

A poder tener más tiempo para conocer a una persona, para tomar decisiones, para confiar...

¿Creer en alguien significa volverse a enamorar?

Siempre voy a creer en el amor, lo que necesito ahora es creer en la persona correcta, que está a mi costado, que está a mi lado.

¿Y ahora estás conociendo a alguien?

Bueno, conocí a Dan hace un tiempo. Él es escalador de profesión y ‘coach’ de diferentes deportes en Nueva York. Nos hicimos muy buenos amigos, hemos salido, viajado juntos, nos llevamos muy bien. En este momento no puedo decir que tengo una relación con alguien, pero sí considero que es una persona especial que apareció en mi vida.

Diana Sánchez no oculta su felicidad tras el “perfecto fin de semana” con Dan Patrick | Foto: Instagram Diana Sánchez no oculta su felicidad tras el “perfecto fin de semana” con Dan Patrick | Foto: Instagram

Pero están lejos...

Pienso ir a verlo, él considera regresar nuevamente, así que nada... espero que todo se vaya dando.

No tienes una relación, pero sí una ilusión.

Es una bonita amistad y hay ganas de seguir conociéndolo. Me parece una persona muy interesante, muy linda, tenemos muy buena ‘química’, puedo darme la oportunidad de conocer a nuevas personas y elegir correctamente.

Te criticaron y dijeron que no ‘respetaste el luto’.

Luto sería si con Harold hubiéramos tenido una relación con las ganas de querer retomar. Nosotros ya le pusimos punto final a lo nuestro y no voy a volver con Harold. No tendría por qué ‘guardarle un luto’ a una relación que ya decidí darla por cerrada... Uno tiene que apostar por la felicidad, no puedo cerrarme las puertas de ser feliz. Uno no puede vivir llorando, la vida es corta. Además, las personas no mueren de amor...