Diana Sánchez contó que viene trabajando en un restaurante y una empresa de espectáculos en Nueva York, y se siente muy feliz de seguir cumpliendo sus sueños al lado de su pareja Dan Guido.

Diana, hace poco contaste que comenzaste a trabajar como mesera en Nueva York. ¿Es la primera vez que te dedicas a este rubro?

Estuve trabajando en otro restaurante en Manhattan como ‘host’ (anfitriona), pero este nuevo trabajo, que es muy pequeño, está cerca de donde vivo y estoy manejando caja, contesto el teléfono para recibir pedidos y hacer reservaciones, atiendo las mesas, me encargo de todo. Estoy más de un mes y me va bien.

Eres ‘full chamba’...

En Nueva York se tiene que trabajar de todo, la gente es cantante en la mañana, abogado en la tarde y los fines de semana doctor. La mayoría tiene múltiples trabajos y no solo por la parte económica, sino porque les gusta. Yo también trabajo en otra empresa de espectáculos, donde participo en los shows, bailes y de modelo. Aquí hay mucha gente talentosa y son superversátiles, es superchévere y normal. Cuando comenté eso (de su trabajo) en mis redes la gente comenzó a decirme ‘¿cómo puedes trabajar de mesera?’, pero aquí se hace de todo.

¿Te criticaron por tu trabajo?

No, todo lo contrario, siempre recibo bonitos comentarios, pero algunos se sorprenden y dicen ‘¿estás trabajando de mesera?’, ‘¿no te da pena después de trabajar (en televisión)?’. Pero no, al contrario, me siento feliz porque siento que he comenzado a tener la apertura de mente para hacer varias cosas. Además, este año voy a hacer una certificación.

¿De qué trata la certificación?

Ya les compartiré más adelante, pero es algo que me gusta mucho y creo que soy muy buena. Estoy muy contenta, este año tengo varias metas que cumplir, intentando lograr todos nuestros objetivos como pareja y familia con Dan.

¿Es verdad que llegarán pronto de vacaciones a Perú?

Sí, estoy yendo primero yo y luego llegan Dan y Dash (su perrito). Después de un buen rato que no veo a mi familia por la coyuntura, había temor por el aeropuerto, pero voy a ir para pasar tiempo con mi familia, también haré un ‘close sale’ y venderé algunos productos. Estaré en plan empresaria y la pasaré bonito con la familia, que los extraño mucho.

