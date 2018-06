Diana Sánchez habló por primera vez sobre su detención por agresión a su esposo [VIDEO y FOTOS]

Al igual que su esposo Harold Cortéz , Diana Sánchez habló por primera vez sobre los hechos por los que fue detenida la madrugada del último domingo . En el programa Beto a Saber, la participante de Combate descartó de plano que haya agredido a su cónyuge y aseguró que solo se trató de una discusión de pareja.



Diana Sánchez relató que la noche del sábado iba camino a su casa junto a Harold Cortéz en su auto cuando se detuvieron en una conocida discoteca de la Costa Verde. Como habían bebido, la chica reality precisó que no se les cruzó por la cabeza irse manejando y que en ese tipo de casos, llaman a un chofer o dejan el vehículo para recogerlo luego.

Al promediar las 2 de la madrugada, Diana Sánchez comentó que su pareja ya quería retirarse pero ella todavía “quería quedarse un poco más de tiempo”, ya que precisó que ambos no acostumbran a salir mucho. Es en este entonces que su esposo le devuelve todas sus cosas y ella, en un esfuerzo por detenerlo, lo golpea casualmente con sus llaves en el rostro.



“Ni él ni yo hemos tenido intención de hacernos daño. Yo no tengo en mente para nada cometer una cosa así con la persona con la que estoy”, reveló Diana Sánchez , que dijo que todo fue una “discusión acalorada” motivada en parte por lo que habían “estado tomando dentro del local”, hecho del cual se hace responsable.

Consultada sobre porqué en un primer momento como abogado al mismo que defendió a Carlos Hualpa, su defensora legal Kathy Cachay dijo que cuando su cliente estaba en la comisaría, los agentes le quitaron todas su teléfono y sus cosas y no le permitieron “tener derecho a un abogado de su elección”.



Es ahí cuando Mario Arribas, quien –aseguró– “estaba merodeando en esa comisaría, presuntamente por otro caso” se presenta ante Diana Sánchez y como ella necesitaba a un abogado porque “quería salir de esa situación”, ella acepta sin tener ningún conocimiento de quién era el abogado ni de sus antecedentes.

“En ese momento lo acompaña en la declaración con el fiscal y hoy salió a dar declaraciones sin ningún tipo de autorización de Diana (Sánchez) , vulnerando la confidencialidad cliente-abogado ” precisó la letrada, conocida por haber defendido al piloto de autos Mario Hart y su esposa, la venezolana Korina Rivadeneria.



En otro momento, Diana Sánchez reiteró que su esposo Harold Cortéz y ella tuvieron “una discusión de pareja que lamentamos totalmente” y que se hace “responsable como persona pública que este hecho no debió suceder en las calles”, en alusión al lugar donde fueron intervenidos el pasado fin de semana.

“No hemos tenido ninguna intención de agredirnos ni hacernos daño, somos una pareja que en este momento está junta tratando de salir de una situación en la que nos hemos visto involucrados y de mi parte, me he visto bastante vulnerable como un personaje público y me he sentido bastante también afectada dentro de este espacio”, agregó.



“Lamento mucho la situación, no solamente que me ha sucedido como imagen sino que mi familia y la familia de Harold (Cortéz) se ve afectada por tantos comentarios fuera de lugar, sin credibilidad, sin sustento, sin ningún tipo de información verídica de dar información que no es”, finalizó Diana Sánchez .

