Diana Sánchez contó que pasó un gran susto tras los fuertes vientos del huracán ‘Isaías’, que azotó Nueva York y causó varios destrozos en dicha ciudad, donde la modelo vive desde hace un año y medio junto a su novio Dan Patrick.

“El día que pasó el huracán estuve en casa, no salimos durante todo el día y los tachos de basura que estaban al frente (de su vivienda) empezaron a volar. Al día siguiente salí para hacer mi rutina diaria de correr y me sorprendí al ver árboles caídos en la pista, sobre las casas; así como autos volteados y cables caídos por todo el lugar. Lo bueno es que aquí todo tiene seguro y no hay tantas pérdidas para los ciudadanos, pero igual era una imagen fuerte”, expresó la excombatiente.

Este huracán ha dejado muchos muertos tras su paso por Nueva York…

No ha sido el huracán más fuerte que ha tenido Nueva York en los últimos 10 años, porque mi novio me dijo que hace 8 años hubo uno bastante trágico, pero igual estuve muy atemorizada porque nunca he vivido algo así. Sin embargo, gracias a Dios estamos a salvo y tranquilos. Me asusté y me sorprendió la magnitud, pese a que no fue un huracán tan potente.

De otro lado, te va de maravilla en la convivencia con tu novio… ¿Te gustaría casarte?

Gracias a Dios que estamos bien, tranquilos y pasando buenos momentos juntos, muy felices. Cada día nos seguimos conociendo porque de eso se trata la relación, pues queremos crecer juntos.