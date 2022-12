Diana Sánchez contó que en los últimos días ha salido solo lo necesario de su hogar debido a que la fuerte ola de frío que afronta Estados Unidos y Canadá se ha sentido muy fuerte en Nueva York como se puede observar en las fotografías, que se han difundido en redes sociales, del Central Park cubierto por una gran capa de nieve. Además, la ex combatiente manifestó que postergó su viaje a Perú por temor a la cancelación de vuelos y esperará a que ‘las aguas se calmen’ para visitar a su familia, mientras tanto está pensando cómo recibir el Año Nuevo al lado de su novio Dan, pero sí adelantó que hará su cábala de la abundancia.

MIRA ESTO: Magaly Medina y su esposo recibirán el Año Nuevo en Miami

Diana, sabemos que Estados Unidos está afrontando un fuerte ola de frío, ¿cómo te encuentras?

Sí, pero en realidad yo estoy viviendo en Scardale, en Nueva York, y aquí bajó mucho la temperatura, pero no nos hemos llenado de nieve. Desde el día de Navidad está todo muy frío y recién ahora se está regulando el clima. En algunas zonas al norte, las que están cerca a Canadá, están pasando un frío enorme, gracias a Dios nosotros estuvimos a menos 13 grados el peor día, un frío bastante fuerte, se congelan las cosas muy rápido, pero no ha nevado. Nos hemos mantenido en casita para estar bien, no hemos salido mucho porque se nos congela hasta el pensamiento.

Algunos vuelos se han tenido que cancelar por el frío, ¿siguen tus planes de visitar por estas fechas nuestro país?

No, no voy a ir a Perú, por varios motivos voy a viajar en otra fecha. No he planeado nada por todos los problemas que hay, puede haber irregularidades en el aeropuerto, es inseguro. Voy a esperar a que se calmen las aguas.

¿Y tienes planes para Año Nuevo?

Todavía no, estoy viendo con Dan qué hacer, quizás sale algo de improviso. Estamos viendo estar en una cabaña con Dan, modo tranquilo.

¿Acostumbras a realizar alguna cábala para recibir el 2023?

La que yo siempre hago es la de la abundancia con las lentejitas . Ahora voy a hacerlo, es un clásico en mi familia.

¿Tu pareja también acostumbra a realizar alguna cábala?

No, él no tiene ninguna, por eso yo tengo que ir enseñándole, ja, ja, ja. Cuando estábamos en Perú, mi familia lo llenaba de cábalas en Año Nuevo. A él le gusta, solo que es algo nuevo para él.

MÁS INFORMACIÓN: