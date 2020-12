Diana Sánchez regresó a Perú con su novio Dan Guido: “No perdonaría una infidelidad”

POR: DEYANIRA BAUTISTA

La guapa Diana Sánchez (33) regresó a nuestro país acompañada de su novio Dan Guido (31), con quien lleva una sólida relación de dos años y cuatro meses. Ellos viven en Estados Unidos y hoy nos abrieron las puertas de su corazón para contarnos que disfrutan plenamente su romance, aún no piensan en el matrimonio o en tener hijos, pero han formado una estable unión basada en el respeto y en el gran amor que se tienen.

Diana, ¿cómo te sientes de regresar a tu hogar después de casi año y medio?

Siento que fue más de año y medio por la preocupación. Este año fue muy difícil por la pandemia, estaba muy atemorizada de no volver a ver a mi familia. Es muy grato reencontrarme con mis padres y los míos en estas fiestas.

Llegas muy bien acompañada…

Sí, Dan es mi compañero de vida.

¿Cómo marcha su relación?

Muy bien, ya tenemos dos años y cuatro meses juntos, de puro amor. El tiempo pasa rápido, nosotros estamos tranquilos y muy felices.

¿Te fue difícil dejar tu país por amor?

Más que difícil, fue una decisión que tomé pensando que quería una relación estable y el hecho de estar viajando era bastante loco, pero sí es complicado, no solamente es hacerlo por amor. De todas maneras fue un cambio radical en mi vida. Dejar a mi familia, mi trabajo, proyectos que tenía, fue difícil, pero estoy muy bien acompañada y la familia de Dan ha sido muy amable conmigo.

¿Vives con la familia de Dan?

Nosotros vivimos solos, pero compartimos tiempo con su familia, que es muy grande.

¿Quién de los dos realiza las labores del hogar?

Los dos, Dan sabe cocinar y yo también. Él es muy bueno limpiando, organizando, y yo soy un poco desordenada, pero vamos aprendiendo uno del otro, eso es lo bonito de la relación.

¿Le cocinas comida peruana?

A mi novio le encanta la comida peruana, somos mucho de cocinar en casa, él sabe hacer unos platos de comida italiana por su ascendencia y a veces hacemos fusión. Nos gusta mucho compartir el tiempo en la cocina.

Dan, ¿qué plato peruano te gusta más?

Me gusta el rocoto relleno. Es muy rica la comida peruana, Diana me prepara deliciosos platos, pero aquí (en Perú) es más rico porque hay las cosas que se necesitan para cocinar, como el ají, el rocoto y pescado fresco.

Hablas bien español, ¿Diana te enseñó?

Sí, pero también tuve clases de español aquí en Lima. Me siento bien con el idioma, a veces es un poco difícil entender conversaciones con muchas personas, pero con Diana o una sola persona es fácil, aunque confieso que algunas veces no tengo la palabra que necesito en la mente.

Diana, ¿a ti qué te enamoró de Dan?

Me enamoró que demuestre interés por mí, además es muy dulce, amable, me respeta y con el tiempo se volvió más cariñoso. Físicamente es un papacito, me encanta. Podemos sentarnos y conversar muchas cosas, así como reírnos. Todo me enamora de él.

¿Cómo se conocieron?

Nos conocimos en Lima, él iba a hacer un recorrido por Latinoamérica, y una amiga me invitó a salir y nos encontramos en un lugar, ese día compartimos y nos fuimos a bailar. Al día siguiente nos vimos y él decidió no viajar, se quedó una semana. En ese momento dije: ‘conocí a una persona linda, vamos a ver si resulta’.

¿Quién dio el primer beso?

Dan me dio el primer beso, así tierno, de ‘piquito’. Al principio fuimos despacio, ya después nos mandamos con todo.

¿Consideras que es el amor de tu vida?

Claro, cuando comienzo una relación y siento que es la persona indicada y correcta, me enamoro y voy a creer que esa persona es mi compañero de vida, nosotros caminamos de la mano para lograr nuestras metas y propósitos.

¿Cómo se dicen de cariño?

Diana: Mi amor (mira fijamente a Dan y le da un tierno beso).

¿Quién de los dos es más renegón?

Dan: No quiero decirlo porque está a mi lado, ja, ja, ja.

Diana: ¡Soy yoooo!

Dan: Ambos somos renegones en diferentes situaciones…

Diana: Pero yo soy la más renegona, reniego por cosas como el clima, el tráfico o porque a veces hacemos deportes extremos y yo les tenía fobia.

¿Han pensado en casarse o ser padres?

Diana: Es un tema que toda pareja adulta conversa y se va dando con el tiempo, conforme vamos avanzando en la relación y nuestras prioridades. El 2020 me pareció bastante complicado que una persona tenga un hijito por la pandemia, pero cada quien toma las decisiones que desee afrontar. Sí, quisiéramos ser padres, pero en este momento no.

Dan: Tengo una familia muy grande, sobrinos, tíos, abuelas y muchos de ellos son mayores, no quisiera una boda sin ellos, pero tampoco quiero una boda donde haya riesgo (de contagio).

¿Cuántos hijos les gustaría tener?

Diana: Me gustaría tener dos hijitos, pero comenzando por uno está bien, ahí te das cuenta de cuánta es tu paciencia.

Diana, ¿qué piensas de la infidelidad?, ¿la perdonarías?

Es un tema complicado porque depende de muchas cosas, no me parece mal que las personas perdonen, pero en mi caso no (perdonaría). Soy de las personas que cree que eso es un punto importante dentro de una relación.

En ese sentido, ¿Dan es tranquilo?

Sí, es tranquilo, pero la infidelidad no se trata de tranquilidad, sino de qué tanto respetes a tu pareja.

¿A qué te dedicas en Estados Unidos?

Trabajo en mis redes sociales y con marcas de allá que siempre buscan ‘influencers’.

Dan, ¿y tú en qué trabajas?

Soy profesor de educación física y escalo montañas.