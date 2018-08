Se acabaron los 60 días de viaje de Dan Patrick en Lima, joven americano con quien Diana Sánchez disfrutó algunos momentos desde que llegó al país. Sin embargo, la posible la historia entre ambos no ha terminado.

Luego de las especulaciones sobre el supuesto romance, la pareja subió diversas fotografías a Instagram en el Aeropuerto Jorge Chávez, en las que muestran estar muy contentos y unidos.

En el Instagram Stories de Diana Sánchez se podía ver una foto de ella con Dan Patrick, ambos posan divertidos con un filtro de la plataforma y un gif que dice “See you later (nos vemos luego)”. Posteriormente, la participante de Combate publicó un video donde se ven dos maletas.

A las 5 de la mañana, Dan Patrick también colgó una fotografía en Instagram en el Aeropuerto Jorge Chávez con Diana Sanchez, donde ambos lucen contentos.

El extranjero hace unas horas volvió a compartir una fotografía, pero esta vez en una paradisíaca playa con el texto “Not a bad day (No es un mal día)” en Instagram, donde claramente al lado izquierdo se ven dos cervezas, las cuales podría estar compartiendo con Diana Sánchez.

Recordemos que Dan Patrick, a través de Instagram, le había dedicado unas dulces palabras a Diana Sánchez enfatizando que no podría ni habría querido pasar su tiempo en Perú de otra manera que no fuera con la 'combatiente'. Como se recuerda, ella confirmó que el matrimonio con Harold Cortez no tendría validez en el país porque no lo inscribieron en la Reniec.