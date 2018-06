Diana Sánchez: Pareja de combatiente suspendida cuenta su verdad sobre el caso [VIDEO y FOTOS]

Diana Sánchez se hizo presente en el programa nocturno de Beto Ortiz para poder brindar su testimonio a la opinión pública sobre el caso de violencia contra su pareja Harold Córtez .



La pareja de la ex combatiente brindó su testimonio de los hechos por primera vez. "No existe ninguna denuncia. Eso es falso", indica el esposo de Diana Sánchez, "Comenzamos como una pequeña discusión que era tonta. Ella era con el vestido y con las llaves del carro. Yo imagino que me intentó pararme y ahí fue donde me golpea con la llave", cuenta Córtez.



Lo más curioso es que los documentos policiales indican lo siguiente sobre la agresión de Diana Sánchez a su pareja: "Escoliación en la mano izquierda, herida abierta en el sangrante en el labio superior del rostro y pómulo izquierdo producido con las llaves de su vehículo".



Sobre el incidente producido en la playa 'La Estrella' Miraflores. "Lo que querían era culpar a Diana por una agresión física que no se realizó. A Diana la vieron como personaje público e intentaron colgarse de eso", cuenta la pareja de Diana Sánchez .



"Esta historia terminará en que vamos a seguir juntos. Fue una discusión como cualquiera tiene con su pareja", sentenció la pareja de Diana Sánchez .



Como se recuerda, Diana Sánchez a su esposo Harold Cortez con la llave de su carro, en la madrugada del domingo, 'Combate' decidió suspenderla 3 días al reality.



Fuentes de Trome aseguraron que entre la producción de 'Combate' y ATV fue tomada la decisión que Diana Sánchez no siga en el reality por unos días para que pueda arreglar sus problemas personales de forma más tranquila.