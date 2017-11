¿Diana Sánchez está embarazada? Esto reveló la modelo luego de mareos en 'Reyes del Show'

La bailarina Diana Sánchez desmintió que esté embarazada tras los mareos y náuseas que sufrió la semana pasada en su participación en el reality de baile, 'Reyes del Show'. La modelo explicó a que se debía sus problemas de salud.

“Me sentí un poco descompensada, estuve bastante mal, me encontraba manejando camino al canal y tuve que detenerme porque sufrí de mareos. En el mes de octubre me han pasado cosas muy feas”, manifestó Diana Sánchez.

Asimismo, Diana Sánchez explicó que su descompensación se dio a raíz de un terrible asalto que sufrió. La modelo también reveló que su mamá había pasado por un momento similar y eso la tenía con los pelos de punta.

“Me asaltaron con pistola. Estaba en el auto con mi novio, se pararon en una moto y nos apuntaron. A la semana, mi mamá tuvo un accidente y me puse más nerviosa. El asalto me ha dejado con ataques de pánico. Tengo náuseas y mareos”, precisó Diana Sánchez.

Diana Sánchez asegura que Shirley Arica es problemática

Al ser consultada sobre los constantes escándalos de Shirley Arica, la participante de ‘Combate’ Diana Sánchez dijo que los realities de competencia necesitan de personajes ‘problemáticos’ para que no sean "monótonos"



“Creo que los realities necesitan de todo un poco, personas mediáticas, problemáticas, porque sino es monótono. Todo el mundo tiene su manera de trabajar y, obviamente, esa no es la mía”, expresó Diana Sánchez, marcando distancia de Shirley Arica.





“Denuncié a Shirley Arica porque me tiró cuatro cachetadas y rompió mis lentes. Angelo Ricci también me pegó y me hizo un ‘tajo’ (corte en el pómulo derecho), tengo cuatro puntos. Mi mandíbula está dañada y no puedo comer sólidos”, indicó Sebastián días atrás, y la denuncia policial se encuentra en investigación.



