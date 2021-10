NO LA PASA BIEN. La última gala de Reinas del Show terminó con la renuncia abrupta de Diana Sánchez, quien tuvo que presentar su baile en el versus con Gabriela Herrera, pero se negó. La exchica reality está pasando por momentos difíciles y tuvo que dejar el Perú.

A través de una historia en su red social donde tiene más de 910 mil seguidores, Diana agradece a todos sus seguidores por sus muestras de apoyo y confiesa que se encuentra nuevamente en Estados Unidos.

“Gracias a todos por sus mensajes y llamadas, discúlpenme el no poder responder. Sin embargo, sus oraciones y buenos deseos los agradezco de corazón”, escribió en su publicación cuya ubicación provenía del pueblo de Scarsdale, en la ciudad de Nueva York, en Estados Unidos.

“Estoy más que agradecida con todos ustedes y especialmente con Dios. Han sido días difíciles, pero llenos de fe y esperanza”, agregó. La también influencer prefirió no revelar cuáles son los problemas personas que está afrontando.

DIANA SÁNCHEZ SE FUE LLORANDO DE REINAS DEL SHOW

Diana Sánchez sorprendió a Gisela Valcárcel luego que anunciara que da un paso al costado a ‘Reinas del Show’. Sus compañeras de competencia y la misma conductora quedaron en shock. La exchica reality no pudo ocultar su tristeza, terminó llorando, y siendo abrazada.

“Lamentablemente no he podido ensayar. Nada, hoy ha sido un poco complicado y no he podido ensayar, quiero aprovechar la ocasión de tener a Gabriela, a mis compañeras y a Gisela muchísimas gracias, ha sido para mí muchas semanas de felicidad. Es una cuestión personal que voy a tener que dar un paso al costado de la competencia”, comentó Sánchez.

TE PUEDE INTERESAR