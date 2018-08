Diana Sánchez sigue soltera porque no registró su matrimonio con Harold Cortez en el Reniec

Diana Sánchez dijo que sigue soltera porque jamás inscribió su matrimonio con Harold Cortez en el Reniec.



“Yo sigo soltera, mi matrimonio en México no tiene validez aquí porque nunca hicimos el trámite para inscribirlo, y bueno, por algo suceden las cosas. No me arrepiento de nada, de todas las experiencias se aprende algo. Al menos, viajé y disfruté la ‘luna de miel’”, comentó Diana Sánchez.



Luego, señaló que sigue al frente de sus barberías.



“Siempre fueron mis negocios. Sigo viviendo en mi casa con normalidad, no necesito hacer ninguna ‘limpia’ porque después que se fue no encontré nada, si no se llevó los muebles es que no entraban en el avión”, enfatizó Diana Sánchez.

