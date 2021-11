Semanas atrás Diana Sánchez sorprendió a todos los televidentes cuando renunció en vivo a ‘Reinas del Show’. En medio de lágrimas, la exchica reality anunció que se retiraba de la competencia por asuntos personales y hoy se conoce un poco más: su novio Dan Guido tiene leucemia y ella está dándole todo su apoyo. Aquí te contamos cuál es la romántica historia de amor de la pareja.

En el año 2018, Diana Sánchez terminaba una tormentosa relación amorosa con el colombiano Harold Cortez en medio de denuncias por agresión. Tras sufrir una fuerte depresión, la modelo volvió a encontrar el amor en setiembre de ese mismo año cuando conoció al norteamericano Dan Guido.

“Yo iba dándome cuenta de que necesitaba salir, separarme o alejarme de todo lo que me podía hacer recordar esas sensaciones. Salí un día con una amiga, mi amiga ‘sal por favor, no puedes estar todo el día en tu casa’, y así es como conocí a Dan”, reveló en aquel entonces Diana Sánchez.

¿CÓMO CONOCIÓ DIANA SÁNCHEZ A DAN GUIDO?

La exparticipante de ‘Combate’ aceptó la invitación de una amiga para salir y conoció en aquella reunión a Dan Guido, un norteamericano que no hablaba nada español, sin embargo, desde ese momento sabían que tenían que estar juntos.

Diana Sánchez dejó todo en el Perú para ir a vivir con su novio a Estados Unidos, desde donde publican infinidad de fotografías compartiendo momentos juntos. Dan Guido es profesor de Educación Física en Nueva York, mientras que la exchica reality se dedica a sus redes sociales y a sus emprendimientos.

“Me enamoró que demuestre interés por mí, además es muy dulce, amable, me respeta y con el tiempo se volvió más cariñoso. Físicamente es un papacito, me encanta. Podemos sentarnos y conversar muchas cosas, así como reírnos. Todo me enamora de él”, dijo la joven en una entrevista a Trome.

DAN GUIDO CONFIESA QUE TIENE LEUCEMIA

En una publicación en su cuenta de Instagram, el novio de Diana Sánchez reveló que hace semanas atrás ingresó al hospital y escuchó las temibles palabras: cáncer y leucemia. Dan Guido le dedicó unas emotivas palabras a su pareja, quien lo ha venido acompañando durante todo este tiempo.

“Las cosas empeoraron rápidamente y me enfrenté a algunos de los días y noches más difíciles y dolorosos de toda mi vida. No es un cliché, solo una verdad honesta, que no podría haber sobrevivido este último mes sin las personas importantes en mi vida”, inició diciendo el joven.

“Mi increíble novia Diana Sánchez se fue de Perú para estar a mi lado, colmarme de amor y cuidado, y empujarme todos los días para ser más fuerte”, agregó.

Como se recuerda, Diana Sánchez volvió a abandonar el Perú y dejar la competencia de ‘Reinas del Show’ tras enterarse la difícil situación por la que pasaba su pareja. ¡Fuerza!