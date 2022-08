¡ASU! Andrés Hurtado reveló que Gisela Valcárcel estaba completamente enamorada de Diego Bertie. El conductor de Sábado con Andrés indicó que contaba esta incidencia porque, en vida, el mismo actor lo hizo público.

“Él lo ha dicho en el programa de Ethel. Es incómodo hablar de alguien que ya está en el cielo, pero en este caso sí hay credibilidad, Diego lo dijo y me rompió la primicia”, expresó Andrés Hurtado a El Popular.

Hace algunos meses, Diego Bertie reveló que, precisamente, Chibolín intentó hacer de cupido entre él y Gisela Valcárcel.

Andrés Hurtado: “Gisela Valcárcel se moría por Diego Bertie”

El conductor de TV expresó que sí intentó juntarlos, pero que la que estaba más entusiasmada era Gisela Valcárcel. “Gisela toda su vida moría por Diego Bertie y me decía: ¿Qué te dijo? No me decía nada. Me tenía seco Gisela (…) Yo estaba en medio de los dos para que se dé”, agregó.

“La que estaba perdidamente enamorada era Gisela. (Él) se ponía muy nervioso y en ese tiempo Gisela hacía el “Aló Gisela” y yo le decía a él: ¿Qué quieres que haga si se muere por ti? Se lo iba a decir hoy ”, enfatizó.

El reconocido actor peruano Diego Bertie falleció a los 54 años.

