Los seguidores de Diego Bertie —músico y actor que falleció el 5 de agosto— volverán a escuchar la voz del cantante en un tema inédito, el cual grabó junto al compositor peruano Augusto Madueño.

La canción, titulada “¿Qué vas a hacer?”, se estrenará el 5 de setiembre en el teatro Antonio Banderas a las 7:00 p.m. El material será lanzado con un video musical.

A pocas horas de este lanzamiento oficial, Augusto Madueño realizó un Instagram Live y una publicación en redes sociales para expresar sus sentimientos por estrenar “¿Qué vas a hacer?” sin Bertie.

“No puedo estar más emocionado. Tanto trabajo, tanto tiempo, y por fin compartiremos esto. Y triste a la vez. Tengo una pena muy honda por hacerlo sin ti presente, pero sé que desde la luz nos acompañarás en el lanzamiento”, dijo Madueño.

“Escogimos el teatro Antonio Banderas para el estreno ya que Diego era un hombre de tablas, de escenario, y no podemos estar más felices con todo el cariño de los fans y el buen recibimiento de los medios. Me parece increíble hacerlo sin ti, hermano, después de tanto planear y después de tanto soñar. Yo quería seguir aprendiendo de ti, quería ver como se lanzaba un videoclip a lo grande, que tu me guíes, y ahora me toca hacerlo sin ti. Pero me quedo con el orgullo que tenías al ver como estaba quedando el video y ese abrazo que nos dimos al final del rodaje”, añadió.