Diego Bertie rompió su silencio y se atrevió a confesar su homosexualidad luego que Jaime Bayly revelara, en varios de sus libros, que mantuvo una relación sentimental con el actor hace nada menos que 28 años, cuando ambos estaban en la cúspide de su juventud.

“Tuvimos una relación corta, una relación fallida, no fue una relación relevante. Lo relevante fue lo que él hizo con eso, escribió libros, ventiló mi intimidad, expuso cosas que yo tenía el derecho de exponer cuando yo quisiera y me expuso, vulneró a mi familia, a mi hija, a mi vida, a mi carrera, me hizo mucho daño ”, dijo el también cantante.

Pese a ello, Diego Bertie aseguró que no le guarda rencor a su antiguo amante, aunque le lanzó tremendos dardos. “ Lo veo un poquito gordo, hinchado, él que se creía el abanderado de los gays ahora es un burgués, un señor casado y con hijos y con una gran barriga , yo soy una persona libre, feliz y sin ningún rollo”, dijo en conversación con Magaly Medina.

DIEGO BERTIE: JAIME BAYLY ME HIZO MUCHO DAÑO

Asimismo, aseguró que nunca mantuvo una relación formal con Jaime Bayly. “Fue un intento de él de acercarse a mí y en ese intento hubo mucha manipulación, mucho daño, mucha traición, se portó mal”, aseveró el actor.

En ese sentido, aseguró que el escritor nunca lo amó y solo estaba interesado en vender libros para generar morbo. “Nunca me enamoré de Jaime, era como una sombra como un fantasma... cuando yo estuve dispuesto... en el momento en el que hubo la posibilidad de que tengamos algo él simplemente se quitó y se casó con mi mejor amiga, nunca estuvo interesado en querer algo conmigo”, sentenció.

Diego Bertie reveló que estuvo dispuesto a oficializar a Jaime Bayly pero el se esfumó y se casó con su mejor amiga.

