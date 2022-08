Recientemente, Diego Bertie había decidido regresar al mundo de la música, tras varios años en los que estuvo enfocado en su carrera actoral. Durante su última entrevista, el artista respondió cuál fue su motivación para volver al canto.

“Augusto Madueño, que es el Pelo y José Luis Madueño, me llamó durante la pandemia y me dijo: “quiero hacer un homenaje al rock, va estar Miki González, Mar de Copas y etc, y yo soy fan de “Que dificil es amar” y quiero hacer una versión ¿lo puedes grabar?“”, expresó al canal de YT La Linares.

Tras ello, Diego señaló que aceptó la propuesta y le mandó la canción. “Se la mandé, la editó y no sé qué magia hizo, quedó lindo (…) Me emocioné porque en el momento que la grabé fue feliz y cuando me lo mandaron sonó tan bonito que dije “wao””, manifestó.

Diego Bertie: “Yo no me puedo ir sin hacer algo de música”

En otro momento, Diego Bertie reveló que la música era una de sus pasiones y no quería dejar de lado esa faceta. “Tenía en la mente: “Yo no me puedo morir sin hacer algo de música porque era un más que tenía”, dijo.

Asimismo, recordó que grabó un disco en el 2003 en Brasil. “Grabé todo un disco (…) Y por cosas del destino, el disco nunca salió, y en algún momento lo he tenido, para mí fue como una perdida, un aborto, algo que no sucedió, pero que le puse todo el amor”, agregó.

Este último 5 de agosto, Diego Bertie falleció tras caer de un edificio en Miraflores. Su manager ha pedido respeto para su familia y enfatizó que se encontraba bien anímicamente.

