Los periodistas Lorena Álvarez y Pedro Tenorio informaron sobre la trágica muerte del actor peruano Diego Bertie y no dudaron en conmoverse ante esta noticia. Ambos ofrecieron las condolencias a la familia del cantante.

Según informó el director de Comunicaciones del Hospital Casimiro Ulloa a América Televisión, Diego Bertie perdió la vida al caer del piso 14 de su edificio en Miraflores . Inmediatamente, fue trasladado al nosocomio, sin embargo, llegó cadáver.

Ante esto, Lorena Álvarez tuvo emotivas palabras ante la muerte del actor y pidió a los televidentes que no duden en abrazar a sus familiares porque la vida es muy corta.

“ La fugacidad de la vida, cómo de un momento a otro la vida de una persona se puede ver interrupida, por eso yo siempre les digo, abracen a sus seres queridos , a sus amigos, a sus familiares, porque de pronto ese puede ser su último adiós”, dijo.

Diego Bertie falleció este viernes 5 de agosto y su manager Carlos Sánchez de la Puente se enlazó en vivo con América Noticias mostrándose consternado por la muerte de su gran amigo, de quien tuvo emotivas palabras.

“ Es el tipo más noble con el que me ha tocado trabajar, todavía no puedo confirmar nada porque no tengo información adicional al respecto... De hecho con Diego nos une una amistad, programamos su regreso a la música, su interés, su entusiasmo, su alegría, su arte que lleva adentro lo han conducido a acercarse a su público. Su regreso fue increíblemente bueno”, agregó.

