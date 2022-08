Diego Bertie falleció este viernes 5 de agosto y su manager Carlos Sánchez de la Puente se enlazó en vivo con América Noticias mostrándose consternado por la muerte de su gran amigo. El actor murió tras caer de un piso 14 de un edificio de Miraflores.

“Estoy intentando conectarme con su pareja, pero no tengo ninguna información más, de hecho mi equipo se está trasladando antes que yo. Yo estoy en camino, a unos 30 minutos por el tráfico, estamos todos en shock porque Diego es un ángel viviendo entre nosotros”, dijo.

Manager de Diego Bertie habla del accidente del actor

Sin embargo, los periodistas Verónica Linares y Federico Salazar le confirmaron al manager del fallecimiento del cantante y este solo tuvo palabras de cariño para Bertie.

“ Es el tipo más noble con el que me ha tocado trabajar, todavía no puedo confirmar nada porque no tengo información adicional al respecto... De hecho con Diego nos une una amistad, programamos su regreso a la música, su interés, su entusiasmo, su alegría, su arte que lleva adentro lo han conducido a acercarse a su público. Su regreso fue increíblemente bueno”, agregó.

DIEGO BERTIE TENÍA SÍNTOMAS DE COVID-19

El manager Carlos Sánchez de la Puente también informó que Diego Bertie canceló sus presentaciones debido a que tenía síntomas de Covid-19 y prefirió aislarse.

“Reportó el día lunes síntomas de Covid, por precaución (reprogramamos presentaciones), porque la tos y gripe no lo dejaban cantar, no lo tenía en el mejor momento. Es un artista super exigente, preferimos para reprogramar para las próximas 3 semanas”, acotó.

