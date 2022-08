Tras culminar con las diligencias en el departamento de Miraflores, donde Diego Bertie falleció, la fiscal salió al frente para aclarar que en la muerte del actor y cantante peruano no existieron signos de violencia. Según manifestó, tampoco estuvo consumiendo bebidas alcohólicas .

“ No hay signos de violencia, seguimos en las investigaciones , vamos a esperar los resultados de la necropsia. Al parecer estuvo solo, no se ha encontrado licor, no tenemos mayor información, vamos a esperar a los resultados de las pericias”, dijo la funcionaria a Trome.

En esa línea, especificó que efectivamente el actor Diego Bertie sí cayó de la terraza de su departamento de Miraflores, desde el piso 14.

“Todos estamos tristes con la noticia, con la pérdida, él es un actor muy querido por todos nosotros. Vamos a terminar las investigaciones. Los restos están en camino a la morgue, no hemos encontrado nada extraño arriba. Definitivamente, él ha caído”, acotó.

TROME - Fiscal da detalles de la muerte de Diego Bertie (Video: Carla Chevez - Trome)

HIJA DE DIEGO BERTIE APARECE CONSTERNADA

El actor Diego Bertie perdió la vida al caer del piso 14 de su edificio de Miraflores la madrugada de este viernes 5 de agosto. Tras confirmarse el fallecimiento por el Ministerio de Salud, su hija Aissa Bertie llegó al lugar de los hechos para la constatación fiscal.

A los exteriores del departamento arribó la joven de 22 años consternada junto a otros familiares. “Es mi papá”, fueron sus palabras en medio de los reporteros.

Cabe precisar que la hija del cantante es fruto de su amor con su expareja Viviana Monge con quien se casó el 8 de marzo de 1997. Según comentó Diego Bertie en su momento, Aíssa Bertie sabía de la homosexualidad de su padre desde que ella tenía 6 años.