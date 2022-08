Diego Bertie falleció este viernes 5 de agosto a los 54 años luego de caer del piso 14 del departamento que vivía. El Ministerio de Salud confirmó el deceso, causando conmoción entre los seguidores y amigos del prodigioso artista. En ese sentido, recordamos la última entrevista que concedió, la cual fue a Verónica Linares en su programa de YouTube.

El jueves se publicó en La Linares, programa de YouTube de la periodista, la que es la última entrevista a Diego Bertie, quien habló, entre muchos temas, sobre lo que significaba para él su regreso a los escenarios con música de los 80s y 90s.

“ Yo no estaría haciendo algunas cosas si no hubiera pasada eso (la pandemia). Me empujó a reencontrarme con mi pasado, con mi niñez, con decir qué cosas he dejado a medias y no quiero dejar a medias. La vida es tan frágil, no sabes lo que va a pasar mañana, todo es cambiante todos los días. Por allí vino mi regreso a la música ”, manifestó en un fragmento.

¿Cómo se había dado el regreso de Diego Bertie a la música?

Durante la conversación, Diego Bertie detalló que Augusto Madueño, hermano de ‘Pelo’ Madueño, se había contactado con él durante la pandemia para pedirle que grabase un cóver para un homenaje al rock que haría. El proceso terminó por encantarle y fue el puntapié para que retorne al mundo de la música.

“ Me dijo ‘quiero hacer un homenaje al rock’ y me pidió grabar la voz para una versión. Le dije que estaba solo en mi casa, que no tenía un micro y, además, soy una bestia para las cosas técnicas. Me dijo, ‘pon la cámara en un sitio, pon play, ponte los audífonos con la canción del artistas que te estoy dando y listo’. Se lo mandé, no sé qué magia hizo que quedó lindo (...) En el momento que la grabé fui feliz. Cuando me lo mandaron sonó tan bonito...te confieso, tenía en la mente, yo no me puedo morir sin hacer algo de música porque era un ‘must’ que tenía ”, detalló.

Entre otros detalles, también habló sobre lo que significó para él hablar públicamente sobre su orientación sexual hace unos meses, lo cual había resaltado que hizo porque “se necesita tener una voz hoy más que nunca”. Además, dejó una reflexión importante para ser más empáticos con los demás más allá de las diferencias existentes .

“ Tampoco me voy a poner a seguir jugando a evadir el tema. Hoy en día la persona que es homofóbica está perdiendo y está quedando mal. Esto lo tenía resuelto hace muchos años. Toda mi familia, mis amigos e incluso mi hija lo sabián. El clóset para mí no existía, pero no tenía la necesidad de hablar del tema (...) Lo hice porque siento que tenemos que tener una voz más que nunca. Si hay una marcha yo voy tranquilo, tampoco es que necesite sacar una bandera, pero si es necesario la saco porque creo que hay que aceptar a la gente como es y respetar las individualidades y diferencia ”, sentenció.

Puedes revisar todo lo que dijo en la entrevista en el programa de YouTube ‘La Linares’ a continuación.