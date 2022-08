Patricio Suárez Vertiz estuvo la noche de este jueves en el set de Magaly Tv La Firme y habló de su último encuentro con Diego Bertie hace algunas semanas. Según el cantante, habían quedado en que hoy, 11 de agosto, estaría de invitado en el concierto que daría Diego en la Estación de Barranco y este jueves, Diego estaría en un show suyo en el Centro de Convenciones Bianca.

“Nos teníamos en Instagram y yo le escribo, pensé que no iba leer mi mensaje pero a la media hora me responde. Le dije que me gustaría que cante en mi show y él estaba contentísimo y me dijo ‘ya, hagamos una locura juntos” , indicó el músico, que lanzó, con Disco Centro, una reedición en vinilo de una de sus primeras producciones con Arena Hash.

Patricio y Diego Bertie ensayaron para que lo que iban a ser sus presentaciones de esta semana en la casa de un amigo músico, pero nunca se llegaron a concretar sus shows por el fallemimiento del también actor.

“Mi hermana me llama a las seis de la mañana y me da la noticia (de la muerte de Diego Bertie) y yo me quedé helado porque acababa de estar con él. Yo pienso que preferiría no haberlo vuelto a ver, ver a Diego era enamorarse de Diego porque era un artista de verdad”, indicó Patricio Suárez Vértiz.

Asimismo, se refirió a Jaime Bayly y aseguró que Diego tenía la mente mucho más abierta que él. “Él era de mente abierta, yo diría más que Jaime. Jaime hizo un negocio de esto. Siempre se supo de su orientación sexual, lo que pasa es que él no quería vender con sus cosas personales. Diego no necesitaba ni un segundo de escándalo para vender” , acotó.

Patricio Suárez Vértiz y Diego Bertie hubieran estado juntos esta noche en la Estación de Barranco. Cantante aseguró que la muerte del actor lo dejó ‘helado’ porque habían ensayado poco antes.

