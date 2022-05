Diego Bertie ha vuelto a la escena pública para quitarse esa sombra que lo acompañó toda su vida. El actor y cantante asumió su homosexualidad y confesó que mantuvo un tórrido romance con Jaime Bayly, a quien considera una persona que le hizo mucho daño.

Mucho se ha especulado de la vida amorosa de Diego Bertie, de la cual solo se conocía el matrimonio que formó con Viviana Monge, la madre de sus hijos de la cual se separó años más tarde.

¿QUIÉN ES VIVIANA MONGE?

Viviana Monge es una psicóloga con la que Diego Bertie se casó el 8 de marzo de 1997, en una ceremonia de la cual no quedan muchas fotografías en la red.

Fruto de ese matrimonio, nació Aíssa, en 1998, quien ahora ya tiene 22 años. Según cuenta Diego Bertie, su única hija sabe que él es homosexual desde que ella tenía 6 años.

Diego Bertie y su historia de amor con su esposa Viviana Monge

SU VIDA DE FAMILIA

En el 2004, Diego Bertie se divorció de Viviana Monge, pero eso no significó que ambos conserven la buena relación que los unió en un inició y que lo llevó a formar una familia feliz.

“Las relaciones cuando son de amor, es un amor que trasciende en el tiempo y aún cuando terminan”, dijo en el programa de Magaly Medina.

Diego Bertie realizó sesión fotográfica junto a su hija [VIDEO]

Este 2022, Diego Bertie abrió su corazón con Magaly Medina para confesar detalles de su vida íntima. Además, contó que mantiene una buena relación con el hermano de su hija, a quien quiere como si fuera de su propia sangre.

“Yo me enamoré de una mujer, de Viviana Monge, que es mi esposa con la que tengo 2 hijos. Tengo a mi hija de 22 años y tengo un hijo que no es mío , no es de mi sangre, es el hermano de mi hija, es un niño especial, es un niño que me ama y yo lo amo como si fuera mi hijo”, puntualizó el actor.