MÁS REVELACIONES. Diego Bertie confesó que Jaime Bayly sí le habló sobre su libro ‘No se lo digas a nadie’ y que incluso le pidió que él sea la portada de su publicación; sin embargo, el actor consideró esta idea como fuera de lugar y se negó.

“(Gigi: ¿Te contó que te usaría para el contenido literario?) Sí me lo contó, me pidió que sea la caratula del libro. Estaba un poco mal de la cabeza creo”, manifestó en Amor y Fuego.

Rodrigo González le comentó a Diego Berti que el libro ‘No se lo digas a nadie’ es muy representativo en el extranjero, a lo que el también cantante le respondió: “Abrió una ventana, pero a lo largo del tiempo se volvió inconsecuente y yo sí creo que soy una persona consecuente con mi opción, y creo que hay que sacar la cara”.

Diego Bertie revela que Jaime Bayly le pidió ser la caratula de ‘No se lo digas a nadie’ (VIDEO: Willax)

Diego Bertie: “Me llamaron para protagonizar las dos películas”

En otro momento de la entrevista, Diego Bertie reveló que él fue convocado protagonizar ‘No se lo digas a nadie”, pelicula basada en el libro de Jaime Bayly.

“Irónicamente, me llamaron para protagonizar las dos películas, no acepté por ser consecuente, porque esa historia no era la mía (¿Te parece que hubo exageración?) Era una novela, un cuento, era algo que él se inventó”, señaló.

Para Diego Bertie, es “mentira” los dichos de Jaime Bayly sobre que él fue el amor de su vida. “Habría que preguntárselo a él. El amor no eso, cuando uno ama, respeta”, agregó.

TE PUEDE INTERESAR

Diego Bertie: ¿Quién es Viviana Monge, su esposa y madre de su hija y por qué se separaron?

Diego Bertie y sus dardos contra Jaime Bayly por su romance: “Se quitó y se casó con mi mejor amiga”

Diego Bertie confirma que tuvo romance con Jaime Bayly: “Me hizo mucho daño, se portó mal”