Carlos Sánchez, el manager de Diego Bertie, brindó una entrevista para Magaly Tv La Firme y se pronunció sobre la trágica muerte del actor. Al ser consultado sobre un posible suicidio del también cantante, aseguró que ‘el ser humano es complejo’.

“Yo no he tenido solo una relación de trabajo con él, hemos hablado de todo y te puedo decir que diego amaba la vida, a su familia, a sus hijos, le encantaba estar rodeado de sus hermanos, de sus amigos. A mí me decía que le recordaba mucho a su papá”, indicó conmovido por la situación.

La reportera de la urraca también le preguntó sobre la pareja de Diego Bertie, ya que en una entrevista reciente aseguró que estaba enamorado. “ Sí hablé con él esta mañana, pero por mensaje de texto, por chat” , indicó Carlos Sánchez, aunque aseguró que no sabe si el actor estaba acompañado al momento de su muerte.

FISCAL HABLA DE LA MUERTE DE DIEGO BERTIE

Tras culminar con las diligencias en el departamento de Miraflores, donde Diego Bertie falleció, la fiscal salió al frente para aclarar que en la muerte del actor y cantante peruano no existieron signos de violencia. Según manifestó, tampoco estuvo consumiendo bebidas alcohólicas .

“ No hay signos de violencia, seguimos en las investigaciones , vamos a esperar los resultados de la necropsia. Al parecer estuvo solo, no se ha encontrado licor, no tenemos mayor información, vamos a esperar a los resultados de las pericias”, dijo la funcionaria a Trome.

En esa línea, especificó que efectivamente el actor Diego Bertie sí cayó de la terraza de su departamento de Miraflores, desde el piso 14.

“Todos estamos tristes con la noticia, con la pérdida, él es un actor muy querido por todos nosotros. Vamos a terminar las investigaciones. Los restos están en camino a la morgue, no hemos encontrado nada extraño arriba. Definitivamente, él ha caído”, acotó.

